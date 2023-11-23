NYT: Украина входит в зиму с еще более хрупкой энергосистемой, чем год назад

Некоторые мощности энергообъектов Украине так и не удалось восстановить, пишет издание.

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В Украине возможны отключения даже без ударов России, считают аналитики / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

Энергетическая система Украины стала более хрупкой, чем год назад, подтвердили в комментарии The New York Times ряд украинских экспертов, нынешних и бывших чиновников.

В разговоре с журналистами они рассказали, что на некоторых подстанциях, пострадавших от ударов России прошлой зимой, все еще продолжаются ремонты. Кроме всего прочего, не хватает критически важного оборудования, такого как трансформаторы.

Ситуация не намного лучше, сказала экс-депутат ВР Виктория Войцицкая, комментируя летний отчет ООН по состоянию энергосистемы Украины, которая, согласно анализу организации, потеряла до половины общих генерирующих мощностей.

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"Мы находимся в гораздо худшей ситуации, чем в прошлом году", - констатировала Войцицкая.

По мнению экспертов, ситуация выглядит особенно мрачной для тепловых электростанций, которые работают на угле или газе и являются ключевым элементом в энергобалансе Украины для удовлетворения спроса в периоды пикового потребления.

Однако меньше чем за год невозможно полностью восстановить энергетические объекты, которые строились десятилетиями, отметил заявил заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий уточнил, что несколько энергоблоков были отремонтированы лишь частично. По его словам, основной проблемой является поиск трансформаторов.

"Укрэнерго охотится за трансформаторами по всему миру. Но на их производство может уйти до года, а это означает, что на данный момент, скорее всего, будет поставлено лишь ограниченное количество", - констатируют журналисты.

Директор по исследованиям украинского аналитического центра, специализирующегося на энергетическом секторе, DiXi Group Роман Ницович сказал, что, по его оценкам, восстановлена всего пятая часть мощности электростанций, потерянной из-за повреждений или российской оккупации.

В статье также говорится, что генерирующие мощности Украины кажутся настолько ослабленными, что некоторые аналитики задаются вопросом, сможет ли страна избежать отключений электроэнергии этой зимой, даже если Россия не нападет.

В Минэнерго и Укрэнерго высказали уверенность, что уязвимость энергосистемы будет защищена передовыми средствами ПВО.

"Лучшее решение для нас - это противовоздушная оборона", - сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он добавил, что мобильные бригады сейчас действуют вблизи важнейших энергетических объектов.

Блэкауты зимой

Украинская энергосистема снова может подвергнуться атакам России зимой. С этой целью Запад уже около полгода сосредоточен на поставках ВСУ дополнительных систем ПВО.

Правительственные чиновники и представители военного командования уверяют, что критическая инфраструктура достаточно защищена от ударов РФ, в том числе территории важных объектов усилены противовоздушными средствами и мобильными группами, которые охотятся на российские дроны.

Тем временем, по наблюдению британской разведки, Россия уже накопила достаточное количество ракет для дальнейших воздушных "налетов" на Украину. В настоящее время Россия до сих пор осуществляет атаки преимущественно БПЛА, чтобы рассредоточить и запутать украинскую оборону.

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