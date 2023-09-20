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Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

Андрей Ганчук
20 сентября 2023, 16:00 обновлено 20 сентября, 16:07
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Самой масштабной атакой агрессора России было применение по Украине 120 ракет одновременно, рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Ракеты РФ, отключение света Украина
Украина готовится к тому, что Россия может снова ударить по энергетической инфраструктуре - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Страна-оккупант Россия проводит разведывательные мероприятия и пытается выяснить состояние энергетической инфраструктуры Украины. Существует угроза повторения новых ударов по украинским объектам. Власти готовятся к подобным сценариям. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Россия ведет разведку состояния украинской энергетики, могут быть новые удары по объектам.

"Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов нет. И мы должны серьезно к этому относиться", - сказал Юсов.

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По словам спикера ГУР МО, Россия продолжает накапливать ракеты для атак.

"Темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое - как реализуются эти планы. Да, ракеты накапливают", - добавил он.

При этом представитель военной разведки также напомнил, что самая масштабная атака на Украину была тогда, когда Россия применила одновременно 120 ракет. Сейчас у оккупантов нет такого количества ракет, однако это не означает, что врага нужно недооценивать.

В ГУР не исключили ракетных атак РФ по энергетике Украины в октябре

Также спикер ГУР МО допустил сценарий, при котором Россия снова может атаковать энергетику Украины в октябре, как было в прошлом году.

"По времени мы не будем анонсировать или заводить календарь. Но обычно такой сценарий отрабатывается", - подчеркнул Андрей Юсов.

Будут ли отключать свет в Украине

Графики отключения света разработали в некоторых регионах Украины. В случае атак оккупантов России на инфраструктуру, веерные отключения могут быть применены с 1 октября.

В Министерстве энергетики рассказали, будут ли отключать свет с 1 октября. В ведомстве сказали, что, несмотря на готовые графики, веерные отключения применят только в случае ударов российских войск по инфраструктуре энергетики Украины.

Что будет со светом в сентябре-октябре, рассказали в Укрэнерго. По словам председателя правления компании Владимира Кудрицкого, свет отключать не планируют, но все зависит от ситуации с угрозой новых ударов по энергетическим объектам со стороны России. Подготовка к отопительному сезону идет по плану.

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ГУР Минобороны Украины энергетика война России и Украины отключения света
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