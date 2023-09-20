Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

Страна-оккупант Россия проводит разведывательные мероприятия и пытается выяснить состояние энергетической инфраструктуры Украины. Существует угроза повторения новых ударов по украинским объектам. Власти готовятся к подобным сценариям. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Россия ведет разведку состояния украинской энергетики, могут быть новые удары по объектам.
"Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов нет. И мы должны серьезно к этому относиться", - сказал Юсов.видео дня
По словам спикера ГУР МО, Россия продолжает накапливать ракеты для атак.
"Темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое - как реализуются эти планы. Да, ракеты накапливают", - добавил он.
При этом представитель военной разведки также напомнил, что самая масштабная атака на Украину была тогда, когда Россия применила одновременно 120 ракет. Сейчас у оккупантов нет такого количества ракет, однако это не означает, что врага нужно недооценивать.
В ГУР не исключили ракетных атак РФ по энергетике Украины в октябре
Также спикер ГУР МО допустил сценарий, при котором Россия снова может атаковать энергетику Украины в октябре, как было в прошлом году.
"По времени мы не будем анонсировать или заводить календарь. Но обычно такой сценарий отрабатывается", - подчеркнул Андрей Юсов.
Будут ли отключать свет в Украине
Графики отключения света разработали в некоторых регионах Украины. В случае атак оккупантов России на инфраструктуру, веерные отключения могут быть применены с 1 октября.
В Министерстве энергетики рассказали, будут ли отключать свет с 1 октября. В ведомстве сказали, что, несмотря на готовые графики, веерные отключения применят только в случае ударов российских войск по инфраструктуре энергетики Украины.
Что будет со светом в сентябре-октябре, рассказали в Укрэнерго. По словам председателя правления компании Владимира Кудрицкого, свет отключать не планируют, но все зависит от ситуации с угрозой новых ударов по энергетическим объектам со стороны России. Подготовка к отопительному сезону идет по плану.
Другие новости:
- Как меньше платить за отопление: чиновники назвали 3 самых действенных способа
- РФ осенью будет атаковать украинскую энергетику, ей нужно затишье на фронте - Мусиенко
- Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики