Россия ведет разведку объектов энергетики Украины, есть угроза новых ударов – ГУР

Самой масштабной атакой агрессора России было применение по Украине 120 ракет одновременно, рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-vedet-razvedku-obektov-energetiki-ukrainy-est-ugroza-novyh-udarov-gur-10502224.html Ссылка скопирована

Украина готовится к тому, что Россия может снова ударить по энергетической инфраструктуре - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Страна-оккупант Россия проводит разведывательные мероприятия и пытается выяснить состояние энергетической инфраструктуры Украины. Существует угроза повторения новых ударов по украинским объектам. Власти готовятся к подобным сценариям. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Россия ведет разведку состояния украинской энергетики, могут быть новые удары по объектам.

"Конечно, Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов нет. И мы должны серьезно к этому относиться", - сказал Юсов. видео дня

По словам спикера ГУР МО, Россия продолжает накапливать ракеты для атак.

"Темпы производства ракетного вооружения у врага не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Одно дело планы, а другое - как реализуются эти планы. Да, ракеты накапливают", - добавил он.

При этом представитель военной разведки также напомнил, что самая масштабная атака на Украину была тогда, когда Россия применила одновременно 120 ракет. Сейчас у оккупантов нет такого количества ракет, однако это не означает, что врага нужно недооценивать.

В ГУР не исключили ракетных атак РФ по энергетике Украины в октябре

Также спикер ГУР МО допустил сценарий, при котором Россия снова может атаковать энергетику Украины в октябре, как было в прошлом году.

"По времени мы не будем анонсировать или заводить календарь. Но обычно такой сценарий отрабатывается", - подчеркнул Андрей Юсов.

Будут ли отключать свет в Украине

Графики отключения света разработали в некоторых регионах Украины. В случае атак оккупантов России на инфраструктуру, веерные отключения могут быть применены с 1 октября.

В Министерстве энергетики рассказали, будут ли отключать свет с 1 октября. В ведомстве сказали, что, несмотря на готовые графики, веерные отключения применят только в случае ударов российских войск по инфраструктуре энергетики Украины.

Что будет со светом в сентябре-октябре, рассказали в Укрэнерго. По словам председателя правления компании Владимира Кудрицкого, свет отключать не планируют, но все зависит от ситуации с угрозой новых ударов по энергетическим объектам со стороны России. Подготовка к отопительному сезону идет по плану.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.