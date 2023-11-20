Там трехуровневая защита: сколько энергообъектов выдержат попадание ракет

Агентство восстановления защищает 90 энергообъектов от обломков.

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Украинские энергообъекты находятся под 3-уровневой защитой / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты пытались уничтожить объекты энергетической инфраструктуры Украины. Это, вероятнее всего, будет происходить и в течение этого сезона. Украина смогла подготовиться к ракетным атакам. Сейчас такие объекты имеют трехуровневую защиту. Об этом заявило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Первый уровень обеспечивает сооружение габионов и биг-бегов. Отмечается, что Агентство восстановления защищает от обломков 90 объектов в 21 области.

Второй уровень обеспечивает сооружение бетонных конструкций вокруг основной сети "Укрэнерго". Под защитой от дронов и шахедов находятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

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Третий уровень - защита от ракет. Под защитой находятся 22 подстанции в 14 ракет. Они смогут выдержать прямое попадание мощнейшими ракетами, сообщают в ведомстве.

Будут ли отключать свет в Украине

Пока графики отключений света не действуют. Тем не менее графики отключения света уже разработали в некоторых областях Украины. В случае атак на энергоинфраструктуру со стороны России веерные отключения могут применяться уже с 1 октября.

В Укрэнерго рассказали, что будет со светом в сентябре-октябре. По словам главы правления компании Владимира Кудрицкого, подготовка к отопительному сезону идет по плану. Свет отключать не будут, однако ситуация может корректироваться из-за российских обстрелов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города.

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