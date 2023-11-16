2 недели сам держал позицию в окружении и корректировал огонь: невероятная история спасения бойца

Украинский военный Сергей Споденюк с позывным "Фин" полз по минному полю, чтобы спастись.

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Украинский военный "Фин" 2 недели сам защищал позицию в окружении / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинский военный Сергей Споденюк с позывным "Фин" героически сам защищал позицию от врага целых 14 дней. Его несколько раз пытались эвакуировать побратимы, но дойти к нему они не могли. "Фин" чудом смог спастись, проходя путь, где он каждую секунду был на волоске от смерти. Историю его невероятного спасения рассказали в эфире телемарафона.

Оказалось, что 36-летний десантник "Фин" не успел эвакуироваться с позиции Он один оказался в настоящем окружении.

Сергей был ранен в обе ноги в результате вражеского артобстрела в районе Клещиевки Донецкой области. Защитники проводили эвакуацию "300-тых", но "Фин" заявил, что оставит позицию последним. Когда была его очередь, то вытянуть его не вышло, так как враг уже окружил позицию Споденюка.

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"Фин" понимал, что если российские оккупанты проберутся к нему, то он точно потеряет шанс на спасение. Он по рации скорректировал огонь ВСУ и попросил, чтобы украинская артиллерия уничтожила врага.

Командир взвода 80-й ОДШБ Юрий рассказывает, что во время этого обстрела снаряды и мины падали вокруг "Фина". Они уничтожали врага, но Сергей остался невредимым. За эти две недели он еще 5 раз корректировал огонь и помог уничтожить немало оккупантов.

Спасение "Фина"

Побратимы пытались три раза пробраться к "Фину", чтобы вытянуть его из этой позиции, однако им не удалось, ведь оккупанты пытались помешать продвижению бойцов ВСУ. У "Фина" не было еды, воды. Бутылки с водой, воду и батарейки к рации побратимы сбрасывали ему дроном. Это помогло военному выжить и все время быть на связи.

"Я тогда у Бога попросил, говорю: Господи, если ты поможешь вытянуть "Фина" и он будет жив, тогда я бросаю курить. Я уже четыре дня не курю. В течение 14 дней он ("Фин", — ред.) удерживал свою позицию. Последние 4 дня он пролежал между трупами противника. Без воды и еды. И только выходил на рацию в указанное время", — рассказывает командир взвода.

В какой-то момент Сергею объяснили, что есть лишь один сценарий, который может подарить ему шанс на спасение. "Фину" нужно было самому попытаться добраться к побратимам.

Сложность заключалась в том, что ползти надо было через минное поле, что было очень опасно.

"Я знал, что я уже оттуда не выйду. Зацепит, не зацепит — я не хочу из себя героя делать, я об этом не задумывался", — вспоминает "Фин".

Ему удалось самостоятельно добраться до побратимов и спастись. Сейчас "Фин" находится в госпитале под наблюдением врачей.

Смотрите видео о невероятном спасении бойца "Фина":

Украинский военный "Фин" 2 недели сам защищал позицию в окружении / фото: скриншот

Ранее сообщалось, военный два дня шел с пулей прямо в сердце и чудом выжил. Он получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу. Военный признался, что после ранения он думал все время о своих маленьких дочках и из последних сил пытался спастись, чтобы еще раз увидеть их.

Также Главред рассказывал о том, что жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб. Вражеская пуля продырявила автомобиль, рюкзак и застряла в буханке.

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