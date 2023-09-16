Два дня шел с пулей прямо в сердце: военный чудом выжил в боях за Работино

Военный с позывным "Туз" получил пулю в шею во время боев за работу, но она досталась сердцу.

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Военный "Туз" два дня шел к побратимам с пулей в сердце / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

Украинский военный с позывным "Туз" два дня шел к своим побратимам после того, как получил пулю. Оказалось, что за это время пуля оказалась прямо в его сердце. Воин едва не погиб во время штурма Работино в Запорожской области и всю дорогу думал только о дочерях. Об этом сообщает Суспільне.

"Туз" вспоминает, что вместе с побратимами пытался зайти в красный дом, окна которого были забиты дощечками. Однако внезапно оттуда враг начал стрелять из пулемета.

"Мы начали назад оттягиваться в то время из другого дома, где ребята вроде зачистили, также начали накрывать. Спасаться с полученными ранениями пришлось самостоятельно – сам наложил турникет. После двинулся к побратимам, но с ранениями путь занял двое суток", - вспоминает военный.

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Военный получил 4 пулевых ранения, одно из них было в шею. Именно эта пуля и попала в сердце.

"Никто не мог даже представить себе, что ранение шеи может привести к такому расположению пули. В правом предсердии. Сложное место. Оно находилось именно в полости сердца", – сказал военный врач Ярослав Телушко.

Военный "Туз" два дня шел к побратимам с пулей в сердце / фото: Суспільне

Все это время военный даже не подозревал, что он находится на волоске от смерти. У него болело все, кроме сердца.

"Честно говоря, я не чувствовал, что у меня в сердце пуля. Врач также говорил, что не похож ты на человека с пулей в сердце. Потом сделали операцию, действительно вытащили пулю. Ничего я не чувствовал, у меня все болело, в принципе, но сердце не болело", – рассказал защитник.

Кроме ранения шеи он еще получил сложный перелом костей обоих предплечий и ранение ноги.

Всю дорогу, пока "Туз" пытался дойти до побратимов, он думал лишь о том, что обязательно должен увидеть своих дочерей - 12-летнюю Екатерину, 8-летнюю Альбину и 7-летнюю Анну.

Военный "Туз" два дня шел к побратимам с пулей в сердце / фото: Суспільне

Сейчас он проходит лечение в Виннице, а после реабилитации поедет домой к дочкам. "Туз" признается, что уже задумывается о возвращении к побратимам, если хватит здоровья.

Освобождение Работино

Ранее сообщалось, что у ВСУ новый успех: пошли вперед на двух направлениях и продвинулись у Работино. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия, рассказала Анна Маляр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны освободили Работино. Украинские военные двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки, сообщила Анна Маляр.

Позже стало известно о том, что россияне подтвердили сдачу Работино. Российские оккупанты сбежали из Работино в Запорожской области, заявил гауляйтер Евгений Балицкий.

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