У ВСУ новый успех: пошли вперед на двух направлениях и продвинулись у Работино

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия, рассказала Анна Маляр.

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ВСУ идут вперед на юге / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Оккупанты РФ продолжают попытки наступать на нескольких направлениях на Востоке – Купянском, Лиманском, Авдиевском и Марьинском, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В то же время подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступательные действия в Бердянском и Мелитопольском направлениях, написала она в Telegram.

"На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют баражирующие боеприпасы "Ланцет", - говорится в сообщении.

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По ее данным, в районе Работино Запорожской области сейчас идет плановая боевая работа.

"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малая Токмачка Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", - добавила Маляр.

Сообщение А.Маляр / t.me/annamaliar

Контрнаступление ВСУ

Ранее Владимир Зеленский откровенно высказался насчет сроков масштабного контрнаступления ВСУ. Украинские военные не начинали контрнаступление раньше, поскольку у Украины для этого не было большого объема необходимого вооружения и техники, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ вводят в бой элитные бригады. Начавшееся более двух месяцев назад украинское контрнаступление вступает в решающую фазу, однако пока Вооруженным силам Украины не удалось прорвать российские рубежи обороны.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон планирует пополнить запасы оружия для ВСУ для контрнаступления. Минобороны США ожидает начала зимы, чтобы пополнить запасы оружия для Вооруженных сил Украины, рассказал собеседник The Washington Post, знакомый с ситуацией.

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