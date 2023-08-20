Пентагон планирует пополнить запасы оружия для ВСУ: западные СМИ назвали сроки

Минобороны США ожидает начала зимы, чтобы пополнить запасы оружия для Вооруженных сил Украины, рассказал собеседник The Washington Post, знакомый с ситуацией.
Собеседник рассказал, что Пентагон планирует нарастить производство боеприпасов, надеясь на снижение интенсивности боев, передает Радио Свобода.
При этом отмечается, что российская армия тоже может воспользоваться возможным перерывом для перевооружения и возведения оборонных рубежей.
В свою очередь, советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью The Washington Post обратил внимание на отсутствие в армии истребителей F-16. Поэтому, по словам Сака, Вооруженным силам Украины приходится использовать беспилотники, чтобы расширить радиус действия в ожидании поставки более продвинутых вооружений.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на фронте.
Напомним, Александр Коваленко заявил о том, что ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым. Военный эксперт также прокомментировал перспективы освобождения Херсонщины и Запорожья, а также выхода ВСУ на побережье Азовского моря. "Делать прогнозы – неблагодарное дело. Я верю в то, что до конца 2023 года мы выйдем на побережье Азовского моря. Такая надежда есть", - добавил Коваленко.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ идут вперед несмотря на упорные бои. Подразделения Вооруженных сил Украины за последнюю неделю успешно продвигаются на южном направлении, рассказали в британской разведке.
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