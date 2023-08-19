ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по вражескому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК), сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны (ПВО) россиян, говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Ситуация на Таврическом направлении
Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток на Таврическом направлении выполнили 1402 огневые задачи, сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в субботу вечером.
"Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие – 58, раненые – 175)", - написал он в Telegram.
Кроме того, он проинформировал об уничтожении 17 единиц военной техники противника.
В частности:
- один танк;
- три ББМ;
- шесть артиллерийских систем и минометов;
- один БпЛА;
- шесть единиц автомобильной и пять специальной техники.
К тому же, за сутки ликвидированы три склада боеприпасов врага.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось о том, что ВСУ идут вперед несмотря на упорные бои. Подразделения Вооруженных сил Украины за последнюю неделю успешно продвигаются на южном направлении, рассказали в британской разведке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что союзники готовят Украину к новому контрнаступлению. Запад укрепляет военную промышленность накануне вероятной перспективы затяжной войны на истощение.
Ранее Александр Коваленко заявил о том, что ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым. Военный эксперт также прокомментировал перспективы освобождения Херсонщины и Запорожья, а также выхода ВСУ на побережье Азовского моря. "Делать прогнозы – неблагодарное дело. Я верю в то, что до конца 2023 года мы выйдем на побережье Азовского моря. Такая надежда есть", - добавил Коваленко.
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