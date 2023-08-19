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ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

Алексей Тесля
19 августа 2023, 19:35 обновлено 19 августа, 19:38
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Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на фронте.
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ВСУ продвигаются вперед на фронте / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по вражескому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК), сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны (ПВО) россиян, говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Ситуация на Таврическом направлении

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток на Таврическом направлении выполнили 1402 огневые задачи, сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в субботу вечером.

"Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие – 58, раненые – 175)", - написал он в Telegram.

Кроме того, он проинформировал об уничтожении 17 единиц военной техники противника.

В частности:

  • один танк;
  • три ББМ;
  • шесть артиллерийских систем и минометов;
  • один БпЛА;
  • шесть единиц автомобильной и пять специальной техники.

К тому же, за сутки ликвидированы три склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ идут вперед несмотря на упорные бои. Подразделения Вооруженных сил Украины за последнюю неделю успешно продвигаются на южном направлении, рассказали в британской разведке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что союзники готовят Украину к новому контрнаступлению. Запад укрепляет военную промышленность накануне вероятной перспективы затяжной войны на истощение.

Ранее Александр Коваленко заявил о том, что ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым. Военный эксперт также прокомментировал перспективы освобождения Херсонщины и Запорожья, а также выхода ВСУ на побережье Азовского моря. "Делать прогнозы – неблагодарное дело. Я верю в то, что до конца 2023 года мы выйдем на побережье Азовского моря. Такая надежда есть", - добавил Коваленко.

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