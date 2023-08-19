ВСУ идут вперед несмотря на упорные бои: в разведке Британии назвали направление

На Харьковщине российские войска продолжали пробные атаки, но не достигли значительных успехов.

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ВСУ продвигаются на юге / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины за последнюю неделю успешно продвигаются на южном направлении, рассказали в британской разведке.

При этом в течение последней недели большая часть линии фронта в Украине оставалась практически неизменной, говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х Минобороны Великобритании.

"Однако на юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление россиян", - уточнили британские военные аналитики.

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Вместе с тем в отчете указывается, что в районе Купянска Харьковской области российские войска продолжали пробные атаки, но не достигли значительных успехов.

"По всему фронту обе стороны сталкиваются с похожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные силы, которые не могут начать новые атаки", - добавили в британской разведке.

Сообщение британской разведки / @DefenceHQ

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о решающей фазе контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады. Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой.

Напомним, топ-генерал США дал тревожный прогноз: контрнаступление ВСУ будет долгим. Для Украины война является экзистенциальной борьбой за выживание, считает Марк Милли.

Напомним, ранее сообщалось о том, что союзники готовят Украину к новому контрнаступлению. Запад укрепляет военную промышленность накануне вероятной перспективы затяжной войны на истощение.

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