Союзники готовят Украину к новому контрнаступлению: западные СМИ назвали сроки

Борьба за освобождение захваченных РФ территорий Украины может быть продолжительной. При этом западные военные и политики начинают задумываться о весеннем наступлении ВСУ в 2024 году.
В материале The Wall Street Journal говорится о том, что глава американского генштаба Марк Милли и другие военные чиновники предостерегают, что на скорые успехи, которые были достигнуты в прошлом году, не надо надеяться.
"Я действительно думаю, что в администрации понимают, что Украина в ближайшее время не вернет всю свою территорию", – цитируется экс-представитель США в НАТО Иво Даалдер.
При этом на Западе уже понимают, что не остается шансов на то, чтобы заставить диктатора Владимира Путина пойти на переговоры в результате прорыва ВСУ, говорится в статье.
Перспективы нового контрнаступления ВСУ
Подчеркивается, что Россия укрепляет линии обороны на захваченных территориях, увеличивая численность войск и наращивая производство боеприпасов и оружия. Запад также укрепляет военную промышленность и возникает перспектива затяжной войны на истощение.
"Эта война может стать похожей на Корейскую, быстрые маневры на фронте в первые месяцы, а затем относительная стабильность", – считает Дмитрий Горенбург, эксперт аналитического центра, связанного с Пентагоном.
Авторы статьи не исключают, что даже если до конца лета ВСУ не совершат прорыва, Украина может продолжить борьбу до зимы. Дождь и снег могут замедлить операции с использованием тяжелой техники, но украинские силы доказали свою наибольшую эффективность благодаря мобильным группам.
"Украинская армия продолжает адаптироваться быстрее российской", — добавил Гордон Дэвис, бывший заместитель генерального секретаря НАТО.
Ранее экс-командир Айдара рассказал о прорыве ВСУ на Юге. Подразделения Вооруженных сил Украины уже подошли ко второй линии обороны оккупантов РФ в районе Роботино, Старомайорского и Орехово, преодолев первую линию обороны россиян.
Напомним, ВСУ продвинулись на 16-19 км и достигли "тактически значимого" прогресса. Защитники Украины продвинулись на двух основных направлениях и движутся к Азовскому морю. Это заставило РФ перебрасывать свои войска с других направлений.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ успешно контратакуют на Запорожье. На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию.
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