Штурм окопов РФ и рукопашная: экс-командир Айдара рассказал о прорыве ВСУ на Юге

Вторая линия обороны РФ представляет собой выкопанные траншеи и окопы, которые почти все соединены между собой в одну сеть.

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Подразделения Вооруженных сил Украины уже подошли ко второй линии обороны оккупантов РФ в районе Роботино, Старомайорского и Орехово, преодолев первую линию обороны россиян.

Как рассказал в интервью Radio NV экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий, первые две линии обороны РФ насыщены минными полями и рассчитаны на сдерживание штурмов ВСУ.

"Первая линия была сделана на очень значительной протяженности — это были сплошные минные поля. Вот именно сотни квадратных километров заминированной территории. Третья линия — самая глубокая. Это в определенной степени линия жизнеобеспечения для первых двух. Ее отдельно держать вряд ли будет реально", — сказал он.

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Экс-командир из Айдара объяснил, что вторая линия обороны РФ представляет собой выкопанные траншеи и окопы, которые почти все соединены между собой в одну сеть, а через каждые 5-10 километров установлены бетонированные доты.

"Не надо ожидать, что там будет быстрый прорыв. Чудеса господни бывают. Но если исходить не из надежды на чудо, то на разбор первой линии у нас ушло под два месяца. Есть основания полагать, что вторая линия будет даваться примерно в таком же темпе", — предполагает собеседник.

По словам Дикого, кульминация ближнего боя — это когда бойцы ВСУ буквально запрыгивают в траншеи оккупантов и внутри ведут ближний контактный бой.

"Это один из самых тяжелых видов боев, которые вообще существуют. Это когда ты реально перед собой видишь лицо твоего врага. Это иногда может переходить даже в рукопашную. То есть, это самое тяжелое. Это требует наибольшего мужества", — добавил он.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ успешно контратакуют на Запорожье. На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию.

Ранее сообщалось, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине. Подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра во временной оккупированной РФ Херсонской области.

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