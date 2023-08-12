ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра во временной оккупированной РФ Херсонской области.
Как сообщил в Twitter журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, украинские бойцы сумели закрепиться в районе населенного пункта Казачьи Лагери.
Он уточнил, что российские оккупанты не смогли вытеснить украинские подразделения с левого берега Днепра.
По данным немецкого журналиста, ВСУ "установили плацдарм в этом районе, который с тех пор постоянно растет".
Рёпке добавил, что от нового плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра до оккупированного Крыма остается 83 километра.
Ранее сообщалось о том, что оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на Днепре. Российские оккупанты попытались высадиться на берегу в Херсонской области, но поймали горячее "приветствие" от защитников.
Напомним, на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
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