ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

Российские оккупанты не смогли вытеснить украинские подразделения с левого берега Днепра.

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ВСУ продвигаются в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, УНИАН

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра во временной оккупированной РФ Херсонской области.

Как сообщил в Twitter журналист немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, украинские бойцы сумели закрепиться в районе населенного пункта Казачьи Лагери.

Он уточнил, что российские оккупанты не смогли вытеснить украинские подразделения с левого берега Днепра.

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По данным немецкого журналиста, ВСУ "установили плацдарм в этом районе, который с тех пор постоянно растет".

Рёпке добавил, что от нового плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра до оккупированного Крыма остается 83 километра.

Карта боевых действий у Казачьих Лагерей / @JulianRoepcke

Ранее сообщалось о том, что оккупанты высаживались на херсонский берег, но сгорели на Днепре. Российские оккупанты попытались высадиться на берегу в Херсонской области, но поймали горячее "приветствие" от защитников.

Напомним, на Таврическом направлении, по последним данным, потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

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