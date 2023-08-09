В Генштабе опровергли информацию о рейде и прорыве ВСУ на Херсонщине

Генштаб ВСУ опроверг информацию о рейде на Херсонщине.

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В ВСУ опровергли информацию о рейде на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот: видео

В Генеральном штабе ВСУ не подтверждают информацию о рейде и прорыве обороны Вооруженными силами Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Вооруженные силы и Генеральный штаб не подтверждают эту информацию по состоянию на сейчас. Мы просим и обращаемся ко всем уже в который раз доверять только официальным источникам", - об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини".

Ранее в ISW сообщили, что ВСУ совершили рейд на левый берег Херсонщины и прорвали оборону вглубь на 800 метров. Аналитики ISW отмечают, что несколько российских военных блогеров сообщили, что украинские силы высадили семь катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек. На восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря и прорвали там оборону вглубь до 800 метров.

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Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ держат оборону и продолжают продвигаться на двух направлениях. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о том, что в течение российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 53 авиационных удара.

ВСУ имеют прогресс на фронте, но контрнаступление "медленное и тяжелое". На фронте ведутся активные боевые действия, ВСУ безусловно пытаются продвинуться вперед, подчеркнул Джон Кирби.

Сырский сообщил, что оккупанты мощно штурмуют оборону ВСУ и хотят прорваться в Купянск. Российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

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