Оккупанты мощно штурмуют оборону ВСУ и хотят прорваться в Купянск - Сырский

Недавно Сырский побывал на этом направлении и обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников.

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Сырский рассказал о наступлении оккупантов / коллаж: Главред, фото: Телеграм Сырский, Минобороны РФ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

"Цель противника - прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки", - отметил Сырский в комментарии УП.

По его словам, одновременно враг наступлением из района Новоселовское осуществлял попытку рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений бригады, которая держит там оборону, но безуспешно.

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"Наши бойцы мужественно держат оборону, отбивая все попытки противника продвинуться вперед", - подчеркнул командующий.

Также Сырский добавил, что побывав на этом направлении обороны вместе с командирами обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников.

Как следствие, были приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома". В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ продвинулись на юге, закрепляются на позициях. Оккупационные войска агрессора России атакуют на Купянском и Лиманском направлениях, рассказал представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

ВСУ держат оборону и продолжают продвигаться на двух направлениях. В Генштабе ВСУ отметили, что из-за террористических атак РФ есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.

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