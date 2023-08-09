'Накапливают ракеты': эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины

Украине и украинцам надо быть готовыми ежедневно к тому, что обстрелы могут произойти.

https://glavred.info/ukraine/nakopichuyut-raketi-ekspert-sprognozuvav-taktiku-rosiyan-do-dnya-nezalezhnosti-ukrajini-10491871.html Ссылка скопирована

Россия может атаковать Украину ко Дню Независимости / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот: видео Минобороны РФ

Политолог Игорь Рейтерович объяснил угрозу ракетных атак России по Украине ко Дню Независимости Украины.

Рейтерович для ТСН рассказал, что оккупанты теперь могут легко ударить по Украине в любой день, им уже не нужен какой-то там символизм. Безусловно, они его любят.

"Если посмотреть, то очень много каких-то событий в войне они привязывают к каким-то датам, это заметно. Но иногда они добиваются к очень известным датам не привязываться, поскольку это уже даже для россиян будет выглядеть очень тупо, хотя они здесь абсолютные мастера", - отметил политолог.

видео дня

По словам эксперта, Украине и украинцам надо быть готовыми ежедневно к тому, что обстрелы могут произойти. Это не привязано к определенной дате, это привязано к другим причинам.

"Вот последние несколько месяцев причина очень банальная и техническая: им надо просто накапливать хотя бы какое-то количество ракет, которые они потом могут запустить по Украине. То есть у них нет сейчас такого запаса, что они могут пять дней подряд это делать. Они могут это делать в 2-3 дня, такими волнами. Потом несколько недель они накапливают и потом снова наносят эти удары", - подытожил политолог.

Атака РФ по Украине

Напомним, что в ВСУ подчеркнули о серьезной опасности от РФ - может в ближайшее время атаковать Украину ракетами. В акватории Черного моря увеличилось количество кораблей, на борту которых могут быть ракеты.

РФ атаковала Украину Кинжалами и Калибрами. Во время тревоги В Запорожье прогремели мощные взрывы. В Запорожской ОВА подтвердили, что РФ атаковала город ракетами.

Больше военных новостей: