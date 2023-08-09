'Накапливают ракеты': эксперт спрогнозировал тактику россиян ко Дню Независимости Украины

Политолог Игорь Рейтерович объяснил угрозу ракетных атак России по Украине ко Дню Независимости Украины.
Рейтерович для ТСН рассказал, что оккупанты теперь могут легко ударить по Украине в любой день, им уже не нужен какой-то там символизм. Безусловно, они его любят.
"Если посмотреть, то очень много каких-то событий в войне они привязывают к каким-то датам, это заметно. Но иногда они добиваются к очень известным датам не привязываться, поскольку это уже даже для россиян будет выглядеть очень тупо, хотя они здесь абсолютные мастера", - отметил политолог.
По словам эксперта, Украине и украинцам надо быть готовыми ежедневно к тому, что обстрелы могут произойти. Это не привязано к определенной дате, это привязано к другим причинам.
"Вот последние несколько месяцев причина очень банальная и техническая: им надо просто накапливать хотя бы какое-то количество ракет, которые они потом могут запустить по Украине. То есть у них нет сейчас такого запаса, что они могут пять дней подряд это делать. Они могут это делать в 2-3 дня, такими волнами. Потом несколько недель они накапливают и потом снова наносят эти удары", - подытожил политолог.
Атака РФ по Украине
Напомним, что в ВСУ подчеркнули о серьезной опасности от РФ - может в ближайшее время атаковать Украину ракетами. В акватории Черного моря увеличилось количество кораблей, на борту которых могут быть ракеты.
РФ атаковала Украину Кинжалами и Калибрами. Во время тревоги В Запорожье прогремели мощные взрывы. В Запорожской ОВА подтвердили, что РФ атаковала город ракетами.
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