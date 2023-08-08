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Минобороны РФ выдало циничное заявление об ударе по Покровску: в ВСУ ответили на ложь

Юлия Куришко
8 августа 2023, 16:58 обновлено 8 августа, 17:22
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Пропагандисты РФ распространяют информацию, будто в Покровске поразили пункт управления Объединенной группировки украинских войск "Хортица".
Минобороны РФ выдало циничное заявление об ударе по Покровску: в ВСУ ответили на ложь
Минобороны РФ солгало об ударе по Покровску / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/+LV7tr2_vgu02NjAy

Минобороны страны-агрессорки России выдало абсурдную и ложную иноформацию о жестокой ракетной атаке по Покровску.

Так, в Минобороны РФ утверждают, что оккупанты поразили "передовой пункт управления" в Покровске, передает российское BBC News.

"На следующий день после обстрела Покровска Донецкой области, в результате которого в городе пострадали гостиница и многоквартирный дом и погибли по меньшей мере семь человек, Министерство обороны России заявило, что нанесло удар в районе "Красноармейска" по передовому пункту управления Объединенной группировки украинских войск "Хортица", - сообщили в издании.

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Реакция ВСУ

В свою очередь представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в комментарии УП опроверг новое заявление пропагандистов Кремля.

"Эта информация лживой российской пропаганды, конечно, не соответствует действительности. Они уже третий или четвертый раз "уничтожают" этот пункт управления. Российские террористы продолжают воевать с мирными людьми. Ответ врагу от "уничтоженного" коллектива "Хортицы" будет поступать и в дальнейшем", - добавил Череватый.

Ракетная атака по Покровску

Напомним, что вечером 7 августа российские оккупанты ударили двумя ракетами по Покровску. Россия нанесла два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.

Стало известно о жертвах ракетной атаки в Покровске: раненых из-за обстрела Покровска уже 81, погибли - 7.Россия атаковала дважды "Искандерами". Первой целью оккупантов были гражданские, второй - службы, которые приехали спасать пострадавших.

Русские ждали и знали, что люди придут на помощь. В ВСУ раскрыли о двойной атаке в Покровске. Такими атаками россияне хотят сломать волю украинцев к сопротивлению и показать свою безжалостность, что они не остановятся ни перед чем, считает Череватый.

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