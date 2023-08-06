УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

Юлия Куришко
6 августа 2023, 22:42 обновлено 6 августа, 22:49
511
Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении, сообщил Маломуж.
'Перекидают резервы для окружения': генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута
Маломуж рассказал об увольнении Бахмута / коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"

Генерал армии, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал о темпах продвижения украинских военных. ВСУ доказывают мужество, которым удается преодолевать минные поля, многочисленные укрепления и фортификационные сооружения.

"Понятно, что это и дело командования - учитывать эту составляющую, искать слабые места и совершать маневры. Это то, что мы сейчас делаем, чтобы пробить защиту противника, перерезать их логистические пути, освободить Запорожскую и Херсонскую области и двигаться в сторону Крыма", - пояснил генерал армии в интервью для 24 канала.

Бахмут является знаковым для политического руководства страны-агрессора России и лично Владимира Путина. Сегодня Украина приложила резервы, чтобы окружить город с юга и Севера.

видео дня

"Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении. Мы все это предвидим, привлекаем наши резервы, двигаемся вперед. Перспектива освобождения Бахмута чрезвычайно высока", - подчеркнул Маломуж.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах. В вечерней сводке Генштаба ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам. Силы обороны атаковали два моста на границе Херсонской области и Крыма. В Страткоме ВСУ подтвердили информацию о" хлопке " на оккупированных территориях.

Майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к Крыму. Если ВСУ удастся перекрыть логистику российских войск, то Крым с полуострова превратится в остров, считает майор запаса ВСУ.

Больше интересных новостей:

война в Украине Бахмут Николай Маломуж
Реклама

Главное за день

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

22:42 Мир
ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

22:17 Украина
ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

21:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:13

Подоляк поставил на место Пескова, который раскатал губу на захват территорий Украины

22:42

"Перекидают резервы для окружения": генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

22:17

ПВО Украины вскоре будет гарантировать безопасность всей Европы - Зеленский

21:45

Ни у Востока, ни у Запада нет проекта будущегомнение

21:36

"Акула - флаг разбоя и разгула": рецензия на фильм "Мег 2: впадина"

Саммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - ОгрызкоСаммит в Саудовской Аравии может всколыхнуть международное болото против РФ - Огрызко
21:27

ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах

21:16

Трусить будет новая мощнейшая буря: Украину накроет 8-бальный магнитный шторм

21:14

Как назвать "секонд хенд" на украинском: Авраменко дал неожиданный ответ

19:44

"Главные пути россиян": в ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам

Реклама
19:34

Зеленский "засветил" французские SCALP и подписал "подарок" для россиян

19:13

Украину накроет настоящий шторм: какие регионы будут заливать грозовые дожди

18:59

"Конкуренты": Подоляк раскрыл, какими будут отношения Польши и Украины после войны

18:27

"Ты так рано ушел от нас": во время атаки на Староконстантинов погиб отец двух деток

18:22

В Украине потребовали запретить выезд мужчин даже после войны: ответ МВД

18:11

"Прячут военные корабли за гражданскими суднами": россияне изменили тактику обстрелов

17:47

Что нужно сделать 8 августа, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты

17:26

"Хотим контролировать все те земли": Песков назвал регионы, которые РФ хочет оккупировать

17:00

"Это выгодно Украине": Буданов объяснил, зачем раскрыл своих агентов в окружении Путина

16:57

Украинка, которая пострадала от российской ракеты, попала на обложку Playboy

16:47

Красивое растение с роскошной листвой всех очарует: как вырастить манго из косточки

Реклама
16:23

Проучили: в России безногого оккупанта обозвали "убийцей" и жестоко избили

15:59

Пила по 2 бутылки водки в день: девушка изменилась до неузнаваемости без алкоголя

15:50

"Под ударом "Мотор Сич": Свитан раскрыл планы массированных атак россиян

15:45

"3-4 прилета": в Крыму коллаборанты скулят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

15:20

До этого додумался гений: зачем в Китае массово выращивают тараканов

15:00

"Провокация России": в полку Калиновского раскрыли, были ли пуски ракет из Беларуси

14:57

Украина увеличила радиус атак дронами: раскрыта "жирная" цель ВСУВидео

14:56

"Кривляние - не для гимна": Джамалу раскритиковали за исполнение гимна УкраиныВидео

14:19

Удары по украинским аэродромам неэффективны: в ВСУ прокомментировали атаку РФ

13:57

Попрощаться успела?: Бабкина с перекошенным ртом похвасталась отдыхом в КрымуВидео

13:40

Ракеты в Украину летели из Беларуси: в Воздушных силах ВСУ пояснили ситуацию

13:32

Будут лить дожди, накроет похолодание: погода в Украине подготовила новые "сюрпризы"

13:18

Москва пожаловалась на атаку БПЛА, перекрывали "Внуково"Видео

12:46

"Разобьёт много сердец": Галкин показал подросшего сына-красавца

12:40

Пять удобных луков для любого возраста и веса: в чем ходить, когда очень жарко

12:37

"Держат 4 судна": появились новые фото подбитого корабля РФ "Оленегорский горняк"

12:11

"Мясо": появилось видео аварии, в которой разбилась Лада ДэнсВидео

12:10

Каверзная оптическая иллюзия: нужной найти 6 животных, которые спрятались в саду

11:43

РФ потеряла 50% своих десантных войск в Украине – разведка Британии

11:39

РФ ударила по Украине из всех орудий: больше всего пострадала Хмельнитчина

Реклама
10:58

Тотальный контроль: почему в СССР цена была выбита прямо на товаре

10:53

Нужно всего три ингредиента: 2 рецепта вкуснейшего легкого салата, готовить так просто

10:42

"Нравится это РФ или нет": Буданов заявил, что Украина снова будет экспортировать зерно

10:31

Гороскоп на завтра 7 августа 2023: Козерогу – путешествие, Овну - проблемы

10:11

"Неделя будет безумной": Украину ждет мучительная новая атака - прогноз по городам

09:51

"Для РФ это катастрофа": Огрызко рассказал, чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

09:47

Пора начинать безжалостный антикоррупционный "террор"мнение

09:43

"Трудно, не буду скрывать": Буданов пролил свет на контрнаступление ВСУ

09:02

Украину раскалит до +38: где будет жарче всего

08:58

Зеленский считает, что Украину скоро будут заставлять к переговорам с РФ – NYT

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять