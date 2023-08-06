'Перекидают резервы для окружения': генерал армии раскрыл план освобождения Бахмута

Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении, сообщил Маломуж.

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Маломуж рассказал об увольнении Бахмута / коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"

Генерал армии, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал о темпах продвижения украинских военных. ВСУ доказывают мужество, которым удается преодолевать минные поля, многочисленные укрепления и фортификационные сооружения.

"Понятно, что это и дело командования - учитывать эту составляющую, искать слабые места и совершать маневры. Это то, что мы сейчас делаем, чтобы пробить защиту противника, перерезать их логистические пути, освободить Запорожскую и Херсонскую области и двигаться в сторону Крыма", - пояснил генерал армии в интервью для 24 канала.

Бахмут является знаковым для политического руководства страны-агрессора России и лично Владимира Путина. Сегодня Украина приложила резервы, чтобы окружить город с юга и Севера.

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"Россияне уже испытывают дефицит боеприпасов, но продолжают усиливаться на Бахмутском направлении. Мы все это предвидим, привлекаем наши резервы, двигаемся вперед. Перспектива освобождения Бахмута чрезвычайно высока", - подчеркнул Маломуж.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ наступают на двух направлениях и закрепляются на новых рубежах. В вечерней сводке Генштаба ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В ВСУ подтвердили успешную атаку по двум мостам. Силы обороны атаковали два моста на границе Херсонской области и Крыма. В Страткоме ВСУ подтвердили информацию о" хлопке " на оккупированных территориях.

Майор запаса раскрыл, когда ВСУ подойдут к Крыму. Если ВСУ удастся перекрыть логистику российских войск, то Крым с полуострова превратится в остров, считает майор запаса ВСУ.

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