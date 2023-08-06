"Трудно, не буду скрывать": Буданов пролил свет на контрнаступление ВСУ

Российские оккупанты построили залитые бетоном оборонительные посты, поэтому двигаться вперед украинским воинам сейчас нелегко. Но наступление продолжается.

https://glavred.info/ukraine/trudno-ne-budu-skryvat-budanov-prolil-svet-na-kontrnastuplenie-vsu-10491166.html Ссылка скопирована

Буданов сделал заявление относительно контрнаступления ВСУ/ коллаж: Главред, фото: скрин, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Украинским военным сейчас трудно продвигаться на фронте, потому что российская оккупационная армия сделала укрепленную линию обороны. Но наступление не прекращается, в продолжается.

Наступление на Бахмутском направлении быстрее, чем на юге нашего государства. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV.

"Трудно, не буду скрывать, но это вполне понятно, потому что Россия за это время построила стационарные, полностью оборудованные, залитые бетоном оборонительные посты. Самое главное, что наступление не прекращается, а продолжается. Думаю, на Бахмутской линии идет немного быстрее, чем на юге, но время покажет", – отметил Буданов.

видео дня

Также в ответ на вопрос журналистки, может ли Украина сохранить те территории, которые уже удалось освободить от российских оккупантов, Буданов ответил, что сможет. Также он добавил, что украинские военные будут двигаться дальше.

Контрнаступление ВСУ

Ранее представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отмечал, что Украина взяла Крым под огневой контроль, ВСУ достают до всех точек. Оккупанты России боятся ударов армии Украины по РСЗО HIMARS и применения ракет Storm Shadow, но это не весь арсенал наших войск, сказал Сергей Братчук.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Также она рассказала, что дальнейшее движение наших военных затрудняют укрепления, которые построили оккупанты на ключевых господствующих высотах.

Командующий Сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Дмитрий Герега отмечал, что ВСУ наступают на юге, враг выстроил редуты длиной до 40 км. Силам обороны Украины для преодоления "оборонительных" линий войск РФ на юге нужна инженерная техника, и ее пока недостаточно, сказал Герега.

Читайте также: