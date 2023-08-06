Зеленский считает, что Украину скоро будут заставлять к переговорам с РФ – NYT

Нужно дать миру понять, что если завершить войну, оставив часть территорий оккупированными, это будет лишь прелюдией к большему насилию.

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Зеленский считает, что Украину скоро будут заставлять к переговорам с РФ/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин

В ближайшее время на Украину может усилиться давление относительно того, чтобы она начала мирные переговоры со страной-агрессором Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет The New York Times. Он считает, что такое давление может усилиться в ближайшие месяцы.

"Есть страны, которые могут помочь с безопасными и политическими пунктами мирного плана. Есть страны, чье гуманитарное влияние, роль и традиции в международных отношениях могут помочь с возвращением украинских детей, которые были насильственно депортированы в Россию, с возвращением наших солдат, как военных, так и гражданских пленных", – цитирует издание слова Зеленского своим дипломатам перед началом саммита в Саудовской Аравии.

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Также он подчеркнул, что сейчас приоритетом номер один является дать миру понять, что завершение войны, которое будет предусматривать, что часть украинских территорий останется оккупированной, будет служить лишь прелюдией к большему насилию.

"Сила наших воинов на фронте в значительной степени является следствием силы наших договоренностей с нашими друзьями и партнерами", – подчеркнул президент Украины.

Саммит в Саудовской Аравии

В субботу, 6 августа, в Саудовской Аравии стартовал саммит без России по мирной формуле Зеленского. Мероприятие проходит на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров. Как говорят эксперты, саммит важен для Украины, поскольку он дает возможность достучаться до стран, которые до сих пор придерживаются нейтральной позиции. В частности, речь идет об Индии и Бразилии.

Позже сообщалось, что саммит в Саудовской Аравии по мирной формуле Зеленского дал первые результаты. По результатам первого дня саммита в Саудовской Аравии, посвященного реализации украинской формулы мира, участники определили основу будущего мирного соглашения для нашей страны.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Украина сделает новый рывок, чтобы ослабить РФ. Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов из около 40 стран на переговоры в порт Джидда на Красном море.

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