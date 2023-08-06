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Саммит в Саудовской Аравии по мирной формуле Зеленского дал первые результаты

Сергей Кущ
6 августа 2023, 08:23 обновлено 6 августа, 08:23
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Саммит в Саудовской Аравии стартовал саммит уровне советников по национальной безопасности и политических директоров.
Саммит в Саудовской Аравии по мирной формуле Зеленского дал первые результаты
Саммит в Саудовской Аравии по мирной формуле Зеленского дал первые результаты / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

По результатам первого дня саммита в Саудовской Аравии, посвященного реализации украинской Формулы мира, участники определили основу будущего мирного соглашения для нашей страны.

Делегации около 40 стран пришли к решению, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения, пишет издание Corriere della Sera.

По итогам первого дня саммита возникла договоренность о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения.

видео дня

Кроме того, источники заявили, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым вопросам десяти пунктов Формулы мира, предложенной Украиной. Сроки встречи глав государств еще не определены. Однако по предварительной информации, она должна состоятся до конца этого года.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран примут участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Мероприятие состоится в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не будет. В саммите в Джидде, темой которого станет завершение войны России против Украины, примут участие 30 государств.

Россия сблизилась с Китаем в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину, когда столкнулась с непредсказуемыми последствиями международного давления.

Сам Пекин называет свою позицию "нейтральной", хотя на дипломатическом и экономическом уровне поддерживает российскую сторону. Например, недавно специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй цинично призвал Запад прекратить поставлять в Украину оружие для помощи ВСУ.

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