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Китай требует от Запада прекращения военной помощи Украине

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2023, 23:45 обновлено 2 июня, 23:48
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В Китае заявили, что поставки оружия в Украину якобы "повышают напряженность".
ВСУ, Ли Хуэй
Китай требует от Запада прекращения военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй цинично призвал Запад прекратить поставлять в Украину оружие, которое украинские военные используют для защиты своих территорий. Он хочет, чтобы Украина и Россия сели за стол переговоров. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, такое заявление китайский представитель сделал на пресс-конференции в Пекине после визита в страны Европы. Он убеждает, что именно военная помощь "повышает напряженность".

"Китай считает, что если мы действительно хотим покончить с войной, спасти жизнь и установить мир, для нас важно прекратить присылать оружие на поле боя, иначе напряженность будет только расти", – сказал Ли Хуэй.

Ли Хуэй провел свое турне по европейским странам 15-28 мая и признался, что оно не принесло ощутимых результатов. Теперь Пекин не исключает возможность проведения дополнительных поездок для "политического урегулирования" ситуации в Украине.

Ранее сообщалось, что специальный представитель Китая в странах Евразии, бывший посол Пекина в стране-агрессоре России Ли Хуэй призывал к прекращению огня в Украине на условиях, которые предполагает передачу России оккупированных территорий. Сообщалось, что Ли Хуэй вел политику с целью расколоть Запад.

Однако позже это прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что лично разговаривал с коллегами их Варшавы, Берлина, Брюсселя и Парижа, которые отрицали подобные заявления.

"Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые Ли Хуей посещал, и ни один не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры даже о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине находятся оккупанты", – сказал Кулеба.

Смотрите видео о том, к чему Китай склоняет Украину:

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