Китай "предложил" отдать территории Украины России в обмен на "мир" – WSJ

Китай призывает Европу к "автономии" от США и пытается расколоть западный мир, пишут журналисты американского издания The Wall Street Journal.

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Китай, Россия / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, УНИАН

Специальный представитель Китая в странах Евразии, бывший посол Пекина в стране-агрессоре России Ли Хуэй во время своего визита в страны Европы продвигал позицию, согласно которой европейские страны должны вести автономную от США политику и призвать к немедленному прекращению огня в Украине на условии, которое предполагает, что оккупированные российскими войсками территории, дескать, "должны остаться под контролем Москвы".

Журналисты The Wall Street Journal опубликовали материал, в котором говорится о том, что посланник Китая Ли Хуэй в ходе своего визита в Европу демонстрировал четкий сигнал – союзники США в европейских странах, мол, должны вести автономную политику от Вашингтона. Ситуация свидетельствует о попытке Китая расколоть Запад.

Более того, по данным собеседников издания, в рамках такой политики страны Европы, дескать, должны призвать к "немедленному прекращению огня в Украине" с сохранением текущего положения вещей на фронте.

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"Китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует. Западные чиновники знакомы с переговорами в столицах по всему континенту", - указано в статье.

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