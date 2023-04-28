Зеленский – о диалоге с Си Цзиньпинем: Китай не дает оружия РФ и уважает суверенитет Украины

Китайский лидер Си Цзиньпин уведомил Украину о том, что Пекин не поставляет вооружений стране-оккупанту Российской Федерации, сказал Владимир Зеленский.

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Зеленский и Си Цзиньпин говорили, в том числе, о Крыме и Донбассе / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Разговор с председателем КНР Си Цзиньпином стал важным. Китайский лидер заявил, что Пекин не поставляет вооружения оккупантам агрессора России для войны против Украины. Китайский лидер заявил об уважении территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Обсуждался вопрос восстановления Киевом контроля над своими землями в границах 1991 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 28 апреля, он рассказал о том, что обсудил с Си Цзиньпином вопросы безопасности. Украинский глава государства получил от Цзиньпина заверения, согласно которым КНР не поставляет вооружения России.

Также Киев заинтересован в подключении Китая к формуле мира Украины.

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"Украина хотела бы, чтобы все государства понимали риски поставок любых видов оружия для Российской Федерации. Я услышал положительный ответ в этом смысле. Для нас очень важно привлечь в наш формат, нашу формулу мира как можно больше стран, которые могли бы потом давить на РФ, чтобы восстановить мир, восстановить нашу территориальную целостность", - отметил Зеленский.

По его словам, Си Цзиньпин заявил и об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Лидеры двух стран обговорили необходимость восстановления контроля Киева над оккупированными Россией территориями согласно границам 1991 года и важности соблюдения Устава Организации объединенных наций.

"Говорили об уважении к статусу ООН, о нашем суверенитете, включая Крым и Донбасс, согласно границам 91-го года – все это говорили. Я считаю, что это очень важно", - сказал президент.

Также он призвал Цзиньпина совместно с другими лидерами оказывать давление на Москву относительно возвращения домой похищенных 20 тысяч украинских детей и обмена пленными.

"Есть моменты, в которых мы должны подключать всех, кого можем, разные страны мира, чтобы они давили на агрессора и террориста – Российскую Федерацию, похитившую столько наших детей", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Телефонные переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином состоялся 26 апреля. Переговоры Зеленского и Цзиньпина продлились 1 час. Зеленский акцентировал внимание на том, что диалог был содержательным.

Глава КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с Зеленским сказал, что Пекин направит своего специального представителя по делам Евразии в Украину и другие страны для консультаций по вопросам завершения войны России против Украины политическим путем.

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина вряд ли ускорит завершение войны. По мнению эксперта, Китай заинтересован в заморозке войны в Украине и ведении бесконечных переговоров при сохранении власти Путина в России.

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