Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.
В Twitter президент Украины коротко прокомментировал разговор с Си Цзиньпином и отметил, что телефонные переговоры с Си были длительными и содержательными
"Провел длительный содержательный телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Верю, что она, а также назначение Посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений", - пишет президент.
Переговоры Зеленского и Си Цзиньпина длились час
Спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский провел почти часовой телефонный разговор с председателем КНР.
В Facebook Никифоров отметил, что все подробности будут позже.
Что заявил лидер Китая после разговора с Зеленским
Си Цзиньпин по итогам разговора с Владимиром Зеленским сообщил, что Китай направит своего спецпредставителя по евразийским делам в Украину и в другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования конфликта.
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя общение, заявила, что Китай последователен и четок в своей готовности развивать китайско-украинское стратегическое партнерство.
Си Цзиньпин о войне в Украине
Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву.
В столице страны-агрессора он провел встречу с российским директором Владимиром Путиным, который попросил Цзиньпина туда приехать. СМИ тиражировали информацию о том, что после переговоров китайский лидер позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, но звонка не было.
Президент Франции Эммануэль Макрон 7 апреля завершил свой трехдневный визит в Китай.
Также Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским заявил, что Китай будет добиваться скорейшего прекращения огня в Украине.
В ходе визита он провел встречу с главой КНР Си Цзиньпинем, стороны обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и войну России с Украиной.
Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что никто не заинтересован в длительной войне России против Украины, поэтому, мол, нужно "без промедления перейти к политическому урегулированию". В разных интерпретациях слов Цзиньпина война была названа "войной" и "украинским кризисом".
Смотрите видео о том, как Си Цзиньпин провел важные переговоры для Украины.
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