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К Путину прибыл первый гость после выдачи ордера на его арест: в РФ приехал Си Цзиньпин

20 марта 2023, 11:32
Встреча Путина и Си Цзиньпина состоится ориентировочно в 16:30. Это будет беседа один на один, которая продолжится за неформальным обедом.
Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву
Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву / Фото Telegram

Глава КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Си Цзиньпин - первый из мировых лидеров, который проведет встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Самолет с главой КНР приземлился в московском аэропорту "Внуково" около 11 часов по киевскому времени, сообщило пропагандистское агенство РИА Новости.

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"Самолет, на котором, предположительно, находится Си Цзиньпин, сел во "Внуково", - говорится в сообщении.

Позже уточнили, что в аэропорту "Внуково" приземлился самолет китайской делегации.

Самолет Air China во Внуково
Самолет Air China во Внуково / скриншот

Пишут, что борт с Си Цзиньпинем на борту только приближается к Москве.

К Путину прибыл первый гость после выдачи ордера на его арест: в РФ приехал Си Цзиньпин
Самолет с лидером Китая приближается к Москве / Фото Telegram

Позже появилось видео прибытия лидера Китая в РФ. Его встретил вице-премьер Чернышенко.

Си Цзиньпин прибыл в Москву
Си Цзиньпин прибыл в Москву / скриншот

Как сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, встреча Путина и Си Цзиньпина состоится ориентировочно в 16:30. Это будет беседа один на один, которая продолжится за неформальным обедом.

"Путин и Си Цзиньпин неминуемо затронут тему китайской мирной инициативы по Украине", - заявил Песков.

Официальные российско-китайские переговоры запланированы на 15:00 21 марта.

Визит Си Цзиньпина в РФ

17 марта в Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию 20-22 марта. Он приедет по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Си Цзиньпин во время визита в РФ будет отстаивать "объективную и беспристрастную" позицию Китая по отношению к российско-украинской войне и будет продвигать необходимость мирного урегулирования.

Поездка Си Цзиньпиня в Москву состоится на фоне попыток Пекина представить себя нейтральным посредником в войне РФ против Украины, сохранить свои отношения без границ с РФ и возобновить связи с Западом.

Аналитики Института изучения войны считают, что Си Цзиньпин во время официального визита в РФ, вероятно, будет обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций и заинтересованность Китая в посредничестве в урегулировании войны в Украине.

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