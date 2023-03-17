В Кремле подтвердили визит Си Цзиньпина в Россию

20-22 марта по приглашению главы РФ Владимира Путина с государственным визитом Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин приедет в РФ и встретится с Владимиром Путиным / Фото: сайт Кремля

Глава КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта. Он приедет по приглашению российского диктатора Владимира Путина. Визит китайского лидера РФ подтвердили в Кремле.

Си Цзиньпин и Владимир Путин планируют подписать ряд важных двусторонних документов.

"В ходе переговоров будут обсуждаться актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене",— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Визит Си Цзиньпина в РФ

Ранее о планах Си Цзиньпина посетить Россию писало издание Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков тогда отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, отмечала газета The Wall Street Journal.

13 марта президент США Джо Байден заявил, что планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор, глава Белого дома не сообщил.

Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" - уже неважно.

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