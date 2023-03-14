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Байден вскоре планирует поговорить с Си Цзиньпином – Reuters

14 марта 2023, 06:49
Лидер США Джо Байден подтвердил, что в ближайшее время будет говорить с главой Китая Си Цзиньпином. Когда точно состоится разговор, он не уточнил.
Джо Байден в Киеве
Джо Байден анонсировал разговор с Си Цзиньпином / Офис президента

Президент США Джо Байден планирует в скором времени поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином. Когда точно состоится этот разговор глава Белого дома не сообщил. Об этом Байден сказал в понедельник, 13 марта, передает Reuters.

На вопрос во время встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком в Сан-Диего, обеспокоен ли он тем, что Китай расценит соглашение о плане AUKUS как агрессию, Байден ответил: "Нет".

В то же время лидер США подтвердил, что в ближайшее время будет говорить с Си Цзиньпином.

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Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом хочет восстановить регулярную связь с Китаем, и Байден рассчитывает поговорить с Си по телефону через некоторое время после того, как правительство Китая вернется к работе после ежегодного Всекитайского собрания народных представителей.

"Конкуренция требует диалога и дипломатии. Мы призываем Китай упорядочить способы общения на высшем уровне", - сказал Салливан.

Что такое AUKUS

AUKUS (акроним, образованный по составу участников Australia, United Kingdom, United States) — трёхсторонний альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Сообщение о создании было опубликовано 15 сентября 2021 года. По мнению наблюдателей, пакт направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.

13 марта премьер-министры Австралии и Великобритании Энтони Альбанезе и Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден объявили о договоренности стан, входящих в альянс AUKUS, об обеспечения ВМС Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Австралия купит у США до пяти атомных подводных лодок класса Virginia в рамках партнерства AUKUS.

В частности, США планирует продать Австрии 3 подлодки класса Вирджиния к 2030 году, а также предусматривается возможность продажи еще двух в случае необходимости.

Также три страны будут заниматься разработкой и изготовлением первой атомной подлодки SSN-AUKUS на основе британского проекта, который будет оснащаться передовыми технологиями всех трех стран Альянса.

В конце 2030-х годов Британия поставит первые SSN-AUKUS своему Королевскому флоту, а в начале 2040-х годов первый SSN-AUKUS, построенный в Австралии, будет передан ВМФ Австралии.

Как сообщал Главред, глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

О планах Си Цзиньпина пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля отказался от комментариев.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal.

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