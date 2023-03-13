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Си Цзиньпин хочет поговорить с Зеленским после переговоров с Путиным — WSJ

13 марта 2023, 14:29
Переговоры лидеров Украины и КНР могут быть виртуальными, пишут журналисты.
Владимир Зеленский, Си Цзиньпин
Владимир Зеленский может провести переговоры с Си Цзиньпином / Коллаж фото Офис президента, сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита Москву на следующей неделе.

"Лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине, вероятно, после того, как на следующей неделе он посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщают источники, знакомые с этим вопросом", — пишет The Wall Street Journal.

Как ожидается, разговор с Зеленским будет проведен виртуально.

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Издание отмечает, что "разговор с господином Зеленским, если он состоится, станет значительным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца в Украине, которые до сих пор встречаются скептически в Европе".

Как отмечает WSJ, достижение прорыва в Украине будет очень трудной задачей: обе стороны в войне считают, что слишком много еще предстоит решить на поле боя.

"Однако Пекин активно заинтересован в прекращении конфликта. Война поставила Пекин в опасную ситуацию, заставив господина Си балансировать между "безграничным" партнерством Китая с Россией с ростом недоверия и напряжения с США и их союзниками", — пишет издание.

Война в Украине: позиция Китая

Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Больше новостей:

Владимир Зеленский Си Цзиньпин новости Китая война России и Украины
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