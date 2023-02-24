Зеленский: "Я планирую встретиться с Си Цзиньпином"

Президент Украины убежден, что эта встреча будет полезной для обеих стран.

Зеленский планирует встретиться с Си Цзиньпином / Коллаж фото Офис президента, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский лично планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую он проводит в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Президент Украины убежден, что эта встреча будет полезной для обеих стран.

"Я планирую встретиться с Си Цзиньпином. Я уверен, это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы государства, заинтересованные в том, чтобы сохранить экономические отношения. Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность, а значит должно сделать все, чтобы Россия вышла из нашей территории. В этом и есть уважение к суверенитету и территориальной целостности", - сказал Зеленский.

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"Мирный план" Китая: что известно

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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