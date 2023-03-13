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Си Цзиньпин собирается посетить Россию на следующей неделе - Reuters

13 марта 2023, 12:44
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока ему нечего сказать о возможном визите лидера Китая в Россию.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин собирается встретиться с Путиным в РФ - СМИ / Фото: сайт Кремля

Глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

О планах Си Цзиньпина пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. При этом спикер Кремля отказался от комментариев.

Как пишет издание, планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку России со стороны Китая.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что пока ему нечего сказать по этой теме.

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - цитируют Пескова РИА Новости.

Напомним, 10 марта Си Цзиньпина снова переизбрали на пост главы Китая. Таким образом он стал главой, который дольше всех руководит государством – раньше не было прецедентов избрания главы на третий срок.

"Мирный план" Китая по Украине

24 февраля Китай обнародовал документ, в котором Пекин изложил свою позицию по войне России против Украины.

В документе 12 пунктов – в них китайцы призывают к переговорам, намекают на снятие санкций с агрессора России и подчеркивают неприемлемость применения ядерного оружия. Китай не предложил никакой пошаговой структуры реализации этих пунктов и не осудил военные преступления РФ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что он не согласен с некоторыми пунктами по войне, но допустил возможность обсуждения Киевом декларации Китая. Украинский гарант подчеркнул, что Украина ставит перед собой задачу изоляции России.

Президент США Джо Байден раскритиковал "мирный план" Китая и заявил, что он выгоден исключительно стране-оккупанту России. По словам главы Белого дома, Путин положительно воспринял данный документ.

Другие новости:

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