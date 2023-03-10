Впервые в истории: Си Цзиньпина в третий раз избрали главой Китая

Ранее в истории КНР не было случаев переизбрания правителей на третий срок.

Си Цзиньпина в третий раз избрали главой Китая/ ua.depositphotos.com

Си Цзиньпина в пятницу, 10 марта, снова переизбрали на пост главы Китая. Таким образом он стал главой, который дольше всех руководит государством – раньше не было прецедентов избрания главы на третий срок.

Выборы состоялись на пленарном заседании Всекитайского собрания народных представителей путем тайного голосования. Депутаты единогласно переизбрали Си Цзиньпина, и он идет на третий пятилетний срок.

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При этом ранее, в октябре 2022 года, было продлено еще на пять лет председательство Си Цзиньпина на посту главы Коммунистической партии Китая (КПК) и на должности главы Центрального военного совета Китая, осуществляющего руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

Напомним, Си Цзиньпина впервые избрали председателем Китая в марте 2013 года. В марте 2018 года он был переизбран на второй пятилетний срок.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины

Лидер КНР Си Цзиньпин недавно заявил, что позиция Китая относительно развязанной Россией войне против Украины заключается в поисках механизмов достижения мира на основе переговоров. Мол, агрессор Москва и Киев должны действительно "стремиться к миру" и "прекратить политизацию и инструментализацию" политики и мировой экономики.

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Президент Украины убежден, что эта встреча будет полезной для обеих стран. В МИД Китая прокомментировали вопрос вероятности двусторонних переговоров лидеров Украины и КНР. По словам представителя Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, Пекин "всегда поддерживает связь со всеми сторонами конфликта, включая Украину".

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