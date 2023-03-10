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Массовый ракетный удар РФ провальный: Россия устроила атаку лишь для успокоения россиян – ISW

10 марта 2023, 06:48
Оккупанты намеренно использовали ряд ракет, которые Украина не может сбить. Им нужны были хотя бы несколько попаданий, чтобы оправдаться перед россиянами.
Ракетная атака, дым, Владимир Путин
Россия устроила ракетную атаку лишь для успокоения россиян, говорят в ISW / Минобороны РФ, pixabay.com, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия устроила массовый удар ракетами по Украине 9 марта, он стал крупнейшим в 2023 году. Однако эта атака на самом деле могла послужить лишь целям российской государственной пропаганды и быть направлена только на успокоение россиян.

При этом этот очередной ракетный удар не подорвет волю Украины и не улучшит позиции российских оккупантов на передовой. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские захватчики во время ракетной атаки использовали в общей сложности 84 ракеты разных типов и беспилотники. Украинские военные сбили 34 из 48 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555, а также 4 беспилотника "Шахед". Также сообщалось, что все 8 ракет Х-31П и Х-59 не достигли намеченных целей. При этом РФ запустила еще часть ракет, которые Украина не может сбивать.

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"Кремль, вероятно, намеренно запустил ракеты, которые украинская система ПВО не может перехватить, чтобы достичь результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет", – отмечают в ISW.

Аналитики напомнили, что спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечал, что в РФ есть до 50 ракет "Кинжал". А 9 марта страна-агрессор использовала шесть гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал" даже при том, что она не может их заменить.

В ISW считают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, использовал эти ракеты в безрезультатной атаке, несмотря на их небольшое количество, лишь чтобы успокоить российские провоенные и ультранационалистические круги. Отмечается, что эти круги могли призвать Путина отомстить за инцидент в Брянской области 2 марта.

Российские блогеры раньше и так критиковали ракетные удары по Украине за то, что с их помощью не удавалось заставить Украину "замерзнуть". В ISW предполагают, что Путин мог попытаться новой ракетной атакой компенсировать эти нарративы. При этом он пытался нанести хотя бы какой-то вред Украине этим ударом, чтобы было что показать россиянам.

"Путин, вероятно, попытался компенсировать эти нарративы еще одной ракетной атакой, подобной той, которую Россия провела осенью 2022 года, используя современные ракеты, чтобы гарантировать некоторый ущерб Украине. Однако российские блогеры не поддержали удары подавляющим большинством, отметив, что Кремлю необходимо изменить свой подход к нацеливанию ввиду того, что Украина приспособилась к установленной схеме атак на свою энергетическую инфраструктуру", – пишут эксперты ISW.

Война в Украине

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну в Украине, он хочет ее затянуть. Однако следующие несколько месяцев на фронте станут решающими.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечает, что интенсивность ракетных ударов российских оккупантов и вред от них для Украины неизбежно будет падать, а эффективность систем ПВО-будет расти. Для рядового украинца тенденция с российскими ракетными ударами по Украине будет положительной, говорит Жданов.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot не помогут Украине в борьбе против российских крылатых ракет. Как отметил Кирби, зенитно-ракетные комплексы Patriot предназначены для перехвата баллистических ракет, тогда как для ударов по Украине российские военные используют крылатые ракеты и беспилотные аппараты.

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