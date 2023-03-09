Отношения с РФ могут измениться: Орбан удивил новым заявлением - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии не исключает, что отношения его страны и РФ могут не восстановиться.

Орбан заговорил об изменении отношений с РФ / Коллаж фото УНИАН

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его стране нужно задуматься о том, какими будут отношения с Россией в будущем. Он не исключил, что их придется пересмотреть. Об этом сообщает Bloomberg.

Орбан не исключает, что Венгрии придется приспосабливаться к тому, что её отношения с РФ могут не восстановиться.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко не реально ... Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна серьезно подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет", - сказал Орбан.

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Стоит отметить, что такое заявление прозвучало перед поездкой Орбана в Киев. Однако пока невозможно спрогнозировать то, станет ли это шагом к политическому повороту.

Как Венгрия подыгрывает агрессору России

Венгерский премьер Виктор Орбан на один из футбольных матчей сборной Венгрии пришел в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии". На шарфе украинское Закарпатье было изображено как часть Венгрии. Причем Орбан даже не извинился за свой "поступок".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с, дескать, "заявлением" в котором призвал президента США Джо Байдена и главу Кремля Владимира Путина провести переговоры по завершению войны против Украины. Примечательно, что Сияйрто фактически призвал к переговорам без участия Киева и сыграл на руку пропаганде Кремля.

Более того, Сийярто недавно ездил, мол, "поговорить о мире в Украине" к председателю Беларуси Александра Лукашенко. О том, что Лукашенко ничего не решает и предоставил территорию своего государства для нападения России на Украину, в Будапеште ничего не сказали.

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