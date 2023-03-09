В одно мгновение потеряла самых родных: дочь погибших супругов на Львовщине рассказала детали трагедии

Из двух семей, пострадавших в результате трагического происшествия, остались живыми только собаки.

Дочь погибшей супруги на Львовщине рассказала детали трагедии/ Суспільне, скриншот

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска обстреляли село Большая Ольшаница Львовской области. В результате вражеской атаки жилые дома были повреждены, а две семьи были убиты в собственных жилищах.

Как сообщает львовский телеканал NTA, дочь одной из семей, ставших жертвами ракетной атаки, прибыла на место трагедии. Она потеряла отца, мать и мужа своей сестры в одно мгновение. Женщина собирает личные вещи на месте разрушенного дома и рассказывает, что ее родители переехали из города в деревню, поскольку считали, что там будет безопаснее.

"Оля, сестра, позвонила и говорит, что звонили из полиции и сказали, что нет пол дома. Когда я приехала сюда, разбирали завалы. Я видела своих родителей", - едва сдерживая слезы рассказала дочь погибших Ольга.

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Из двух семей, пострадавших в результате трагического происшествия, остались живыми только собаки. Возле одного из животных было найдено тело ее хозяина. Собаки до сих пор бегают среди руин, отыскивая своих хозяев. Одна из них остается на месте трагедии, охраняя вещи своих владельцев.

"Это собака моих мамы и папы. Она лежит на том одеяле, которым накрывались мои родители", - сказала Ольга.

Ракетный удар по Львовщине

Российские оккупанты ночью 9 марта ударили ракетами по селу Большая Ольшаница во Львовской области. В результате ракетного удара погибли сразу две семьи - 5 человек.

Тела погибших супругов выбросило из дома взрывной волной. Так, тело погибшей женщины нашли в садике возле дома, а ее мужа - возле хозяйственной постройки.

Сестра одной из погибших рассказала подробности этой трагедии. После попадания ракеты сразу вспыхнул пожар. Российская ракета уничтожила 4 дома. От ударной волны затряслись и другие дома в деревне.

"Легли спать. С этой стороны как раз комната была. Их тут привалило, если бы были в там той комнате, то может бы были живы. Моя сестра и два зятя (погибли - Главред). У одного зятя (муж сестры - Главред) вчера был день рождения, 63 года. Моей сестре было 55 лет", - сказала Оксана Остапенко.

Заметим, что в селе Большая Ольшаница нет никакой инфраструктуры. Однако это уже не первый ракетный удар по Золочевскому району. В прошлом году российские оккупанты уничтожили кирпичный завод.

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