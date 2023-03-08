Заставили копать себе могилу: активист заметил жуткую деталь расстрела украинского военного

Рядом с жестоко расстрелянным украинским защитником лежала лопата, а возле него была вырыта яма.

Активист заметил жуткую деталь расстрела украинского военного / Facebook/ GeneralStaff. ua, УНИАН

Российские оккупанты, взявшие в плен украинского военного Александра Мациевского и потом безжалостно его расстрелявшие из-за слов "Слава Украине", вероятно, заставили защитника копать себе могилу. Об этом рассказал активист Сергей Стерненко.

Так, Стерненко отметил ужасную деталь на видеозаписи: рядом с жестоко расстрелянным украинским защитником лежала лопата, а возле него была вырыта яма. Вероятно, российские оккупационные войска заставили защитника Украины копать себе могилу.

"Не сразу на это обратили внимание. Но нашего военного перед расстрелом за слова "Слава Украине" заставили копать себе могилу. На скрине видно и лопату, и вырытую яму", - написал Стерненко.

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Расстрел украинского военнопленного

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

Следует отметить, что у украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы украинского военнопленного будут найдены.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!". Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!". И мы найдем убийц", - заявил он в видеообращении.

Генеральная прокуратура Украины приступила к расследованию по факту расстрела безоружного человека. Кроме того, омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

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