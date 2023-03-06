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"Вина полностью на власти": Фейгин жестко отреагировал на расстрел украинского пленного

6 марта 2023, 19:12
Российский правозащитник обвинил военно-политическое руководство РФ в расстреле украинского военнопленного.
Марк Фейгин, расстрелянный военный
Власти РФ виновны в расстреле украинского военнопленного / коллаж фото скриншот с видео

Российские оккупанты взяли в плен украинского военнослужащего на фронте и жестоко расстреляли его почти в упор. Вражеским солдатам не понравилось то, что украинский защитник не побоялся сказать при них "Слава Украине!". Оккупанты сняли казнь на видео и выложили все в Сеть.

Российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что вина за это преступление будет лежать не только на исполнителях, но и на российской власти. Об этом сообщает 24 канал.

"Вина полностью на российской власти, которая затеяла эту войну. В этом случае также абсолютная вина участников расстрела военнопленного", – сказал Фейгин.

видео дня

Правозащитник добавил, что такими казнями оккупанты еще больше озлобляют украинских военных в отношении их самих.

Расстрел украинского военнопленного

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте.

Следует отметить, что у украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

На это видео отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что это военное преступление, которое российские пропагандисты будут пытаться "отбелить".

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", - написал Андрей Ермак.

Другие новости:

война в Украине ВСУ смертная казнь вторжение России российские войска Марк Фейгин
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