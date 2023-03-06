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РФ не изменит ход войны даже в случае захвата Бахмута - Ллойд Остин

6 марта 2023, 13:32
Глава Пентагона убежден, что сейчас Бахмут играет для Украины в большей степени символическое значение.
Ллойд Остин, российские военные
РФ ничего не изменит, даже если захватит Бахмут / коллаж фото Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Россия бросает почти все свои силы на захват Бахмута в Донецкой области. Кровавые бои идут там уже год. Оккупанты постоянно штурмуют позиции украинских военных, но защитники не покидают город.

Даже если украинской армии придется выйти из Бахмута для сохранения жизней, то это не будет означать, что РФ пойдет в наступление с новым импульсом. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает The Guardian.

Он добавил, что оккупанты не достигнут оперативного успеха в случае захвата Бахмута, ведь сейчас этот город играет символическое значение для Украины.

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"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы ... Я думаю, что это скорее символическая ценность, чем стратегическая и оперативная ценность", - сказал Ллойд Остин.

В свою очередь он решил не прогнозировать, удастся ли путинской армии захватить украинский Бахмут.

Ситуация в Бахмуте

Британский генерал Ричард Ширефф ранее заявил, что ВСУ, возможно, смогли добиться стратегического успеха в боях в районе Бахмута Донецкой области. По словам военного, украинские войска заставили российских оккупантов понести тяжелые потери в силах и военной технике во время штурма города. Если россияне все же захватят Бахмут, им это в итоге ничего не даст.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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