ВСУ не выходят из Бахмута, но проводят маневры по тактическому отводу войск – ISW

Боевики ЧВК Вагнера продвинулись в северо-восточной части Бахмута и районе железнодорожной станции Ступки, полагают в Институте изучения войны.

Силы обороны Украины вряд ли полностью будут выходить из Бахмута - ISW / Коллаж 93 ОМБр, соцсети

Силы обороны Украины, вероятно, в Бахмуте Донецкой области проводят маневры, направленные на тактический отвод войск. Российские боевики ЧВК Вагнера продвинулись в северо-восточной части города и в районе ж/д станции Ступки. ВСУ вряд ли сразу выйдут из города и, скорее всего, будут продолжать держать оборону, чтобы истощить оккупантов РФ. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что ВСУ, по всей вероятности, отходят от своих позиций на восточном берегу реки Бахмутка в ситуации с разрушением железнодорожного моста на северо-востоке Бахмута.

Аналитики, ссылаясь на данные геолокации, пишут, что боевики ЧВК Вагнера продвинулись в северо-восточной части города Бахмут и 5 марта достигли продвижения в районе железнодорожной станции Ступки. Оккупанты пока не пересекли реку Бахмутка и на данный момент нет понимания относительно того, будут ли ВСУ удерживать рубежи на ее западном берегу.

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"Украинский военнослужащий сообщил, что по состоянию на 4 марта российские войска еще не пересекли реку Бахмутку в центральной части Бахмута, а российские блогеры утверждали, что "Вагнер" оттеснил украинские позиции к центральной части Бахмута. Пока непонятно, планируют ли украинские войска удерживать позиции на западном берегу реки Бахмутка", - отметили специалисты.

В ISW придерживаются позиции, согласно которой оборона Бахмута армией Украины обоснована с точки зрения стратегии, так как она "продолжает поглощать российскую живую силу и технику тогда, как украинские войска не несут чрезмерных потерь".

По мнению экспертов, украинские войска вряд ли сразу покинут Бахмут.

"Украинские войска вряд ли выйдут из Бахмута сразу. Они могут продолжать постепенный отход с боями, чтобы истощить российские войска в городских боях…Городские бои в Бахмуте могут еще больше истощить и без того истощенные российские смешанные силы, как это произошло после отхода украинских войск с линии Северодонецк-Лисичанск, что фактически положило конец российским наступательным операциям в Луганской и Донецкой областях летом 2022 года", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Ситуация в Бахмуте

Британский генерал Ричард Ширефф ранее заявил, что ВСУ, возможно, смогли добиться стратегического успеха в боях в районе Бахмута Донецкой области. По словам военного, украинские войска заставили российских оккупантов понести тяжелые потери в силах и военной технике во время штурма города. Если россияне все же захватят Бахмут, им это в итоге ничего не даст.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

Смотрите видео ТСН - войск РФ в ближайшее время не смогут окружить или захватить Бахмут

Наступление России на Донбассе: