Украинцы достигли стратегического успеха в Бахмуте - британский генерал

Бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе рассказал о провале оккупантов.

Бахмут / соцсети

ВСУ заставили россиян положить множество своих солдат и отправить на уничтожение огромное количество техники на Бахмутском направлении, что стало стратегическим успехом, считает британский генерал Ричард Ширрефф.

Бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе (2011-2014) отметил, что возможный захват города станет для россиян не такой победой, на которую они рассчитывали, пишет УНИАН.

"Сейчас украинцы, возможно, достигли стратегического успеха, заставив россиян потратить огромное количество живой силы и техники, что, вероятно, станет, если они возьмут его, пирровой победой (победа, которая достается слишком высокой ценой – ред.)", – заявил британский генерал.

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Ширрефф также указал на то, что Запад слишком медленно передает вооружение Украине и призвал ускорить поставки.

"Если бы у них было то, что им нужно, несколько месяцев назад, мы, вероятно, не были бы там, где мы сейчас находимся. Таким образом, необходимо ускорить поставки, интеграцию, логистическую поддержку, обучение и все остальное, что необходимо сделать, чтобы предоставить украинцам необходимые для работы инструменты". - сказал он.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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