Отступят ли ВСУ из Бахмута: Череватый озвучил три сценария

Украинские защитники на Бахмутском направлении уничтожают лучшие российские части и не собираются останавливаться.

Череватый, Бахмут / соцсети

Украинские военные могут отойти из Бахмута Донецкой области, но для этого должны быть веские причины.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в интервью РБК-Украина рассказал, что тактические отступления возможны в разных ситуациях.

Прежде всего, когда речь идет о сохранении личного состава или для улучшения своего тактического положения или более эффективно проведения оборонной операции.

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"Важно, чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону. Тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению к главному удару. Например, в данном случае это Славянск и Краматорск", - заявил Череватый.

В то же время представитель ВСУ отметил, что украинские защитники на Бахмутском направлении обескровливают врага – уничтожают лучшие российские части.

Руководитель этого участка фронта – один из самых опытных генералов командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, который планировал Киевскую битву, Харьковскую и Лиманскую операции.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.

По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

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