"Враг усиливает давление": в Минобороны сообщили об обострении под Бахмутом и Угледаром

Заместитель министра обороны подчеркнула, что интенсивность боев возрастает. Враг бросает большое количество живой силы, вооружения и боевой техники.

В Минобороны сообщили о тяжелых боях под Бахмутом и Угледаром / 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои.

"Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", - написала Маляр в Telegram.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что интенсивность боев возрастает.

"Сейчас в Донецкой области против преимущества российских войск в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужества бойцов. Путь к нашей победе труден. Но мы его пройдем. И победим", - добавила Маляр.

ВСУ отвели из Соледара

Как сообщал Главред, в Соледаре, который находится в 15 км от Бахмута, продолжались ожесточенные бои.

Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, предположительно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

В Белом доме 12 января заявили, что не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.

13 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои". По ее данным, враг бросил почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

17 января сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов в Соледаре Донецкой области.

25 января украинские войска отвели из Соледара Донецкой области. Соответствующее решение приняло украинское военное командование. Защитники Украины займут новые позиции в окрестностях города.

Больше новостей о ситуации на фронте: