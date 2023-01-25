glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Враг усиливает давление": в Минобороны сообщили об обострении под Бахмутом и Угледаром

25 января 2023, 22:37
Заместитель министра обороны подчеркнула, что интенсивность боев возрастает. Враг бросает большое количество живой силы, вооружения и боевой техники.
Украинские военные, ВСУ
В Минобороны сообщили о тяжелых боях под Бахмутом и Угледаром / 59 ОМПБр им. Якова Гандзюка

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои.

"Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", - написала Маляр в Telegram.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что интенсивность боев возрастает.

"Сейчас в Донецкой области против преимущества российских войск в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужества бойцов. Путь к нашей победе труден. Но мы его пройдем. И победим", - добавила Маляр.

ВСУ отвели из Соледара

Как сообщал Главред, в Соледаре, который находится в 15 км от Бахмута, продолжались ожесточенные бои.

Аналитики Американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, предположительно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

В Белом доме 12 января заявили, что не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов.

13 января заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что "ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои". По ее данным, враг бросил почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

17 января сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов в Соледаре Донецкой области.

25 января украинские войска отвели из Соледара Донецкой области. Соответствующее решение приняло украинское военное командование. Защитники Украины займут новые позиции в окрестностях города.

Больше новостей о ситуации на фронте:

война в Украине Бахмут Соледар война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:37

"Враг усиливает давление": в Минобороны сообщили об обострении под Бахмутом и Угледаром

21:57

Пионтковский рассказал, какие действия ВСУ приведут к тотальному краху путинского режимаВидео

21:47

"Я тебя все равно люблю": пропутинская артистка "Сватов" цинично обратилась к Кошмал

21:34

Когда Украина может получить танки Abrams M1: у Байдена назвали срокиВидео

21:00

"Путин ошибался с самого начала": Байден назвал главную цель США в военной поддержке УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:22

"Важный шаг к победе над агрессором Россией": Зеленский поблагодарил Байдена за танки AbramsВидео

19:52

Освободили населенный пункт и уничтожили сотню оккупантов: среди защитников раненых нет - ГайдайВидео

19:36

Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка AbramsВидео

19:27

Лукашенко ищет вариант "спасения" и не помогает Путину войсками: он видит поражение РФ - экспертВидео

Реклама
19:26

В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу "Украина - это Дом", - Шуляк

19:20

Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалилисьмнение

19:15

Были светлыми, талантливыми и перспективными: в боях под Бахмутом погибли двое молодых защитников

19:14

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

18:57

"Всё начнется после 2-4 поражений": Подоляк описал реальный сценарий развала РФВидео

18:45

Гороскоп на завтра 26 января: Тельцам – прощение, Рыбам – финансовая прибыльВидео

18:38

В России разразились истерикой из-за Leopard 2 Украине и воплями о "грязно-ядерной бомбе"Видео

18:29

"Обсуждали усиление армии": Резников анонсировал хорошие новости после переговоров с СШАВидео

18:27

"Ни в коем случае": Шольц очертил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки УкраиныВидео

18:21

РФ готовит новое наступление: эксперт назвал три вероятных направленияВидео

18:13

Имбирь польза и вред: секретные свойства панацеи китайской медицины

Реклама
18:04

"Россия не готовится ни к каким атакам": политолог назвал реальную причину появления ПВО в МосквеВидео

17:46

Оккупанты будут атаковать города и села: в разведке назвали сроки наступления РФВидео

17:34

"Россияне накапливают резервы": эксперт назвал две области, которые находятся под угрозой нового вторжения

17:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

17:26

Байден отправит Украине 31 танк Abrams – BloombergВидео

17:17

Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

17:06

"Башни Кремля и Мавзолей": Небоженко объяснил, почему это главные цели для ВСУ

17:00

"Бавовна" в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дымаВидео

16:43

Путина поглотили исторические бредни: углядел "оккупационные войска" США в ГерманииВидео

16:29

ВСУ остаются в Бахмуте: будут держать оборону и "цепляться" за каждый подвалВидео

16:10

Всегда излишне подозрительны и вспыльчивы: 5 имен мужчин, которые ревнивы до умопомрачения

16:00

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

15:56

Путин снова поменял цель войны с Украиной: теперь заговорил о "защите РФ"Видео

15:53

Весной Украину ждут танки Leopard 2, очень скоро начнется обучение солдат ВСУ – министр обороны ФРГВидео

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитикиВидео

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

Реклама
14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистомВидео

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендомВидео

13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять