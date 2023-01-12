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ВСУ отвечают "огнем и пулей" на попытки РФ прорваться: Маляр рассказала о боях за Соледар

12 января 2023, 12:53
Тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются.
Анна Маляр, война
Анна Маляр заявила, что враг пытается захватить Соледар / Фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, facebook.com/ganna.maliar

Замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на фронте на Донбассе. По ее словам, самые тяжелые бои продолжаются в районе Соледара. Враг продолжает свои штурмы, но несет значительные потери и не имеет успеха.

По ее словам, враг пытается захватить Соледар.

"Жестокие и тяжелые бои сегодня продолжаются в районе Соледара на Бахмутском направлении. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно бьются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери", - рассказала Маляр на брифинге.

В свою очердь, младший лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон в эфире телеканала Киев также подтвердил, что Соледар и Бахмут сейчас самые горячие направления. Там идут тяжелые бои, но ситуация находитсяполностью под контролем ВСУ.

"Соледар и Бахмут – это одно направление. Сейчас это две самые горячие точки на карте. В Соледаре идут тяжелые бои, но ситуация полностью под контролем украинских военных. Московитам там не удастся ничего сделать. Ответ украинских военных крепкий. На каждый их шаг мы даем ответ. Огнем и пулей", - отметил он.

ВСУ отвечают 'огнем и пулей' на попытки РФ прорваться: Маляр рассказала о боях за Соледар

Ситуация в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.

Заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области опроверг спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Институте изучения войны 11 января также заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

Вечером 11 января украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная и следующие 24 часа будут критическими.

12 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов. По его словам, в городе продолжаются динамичные бои.

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