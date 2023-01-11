"Захват" Соледара и "окружение" Бахмута: в ISW опровергли заявления оккупантов

Распространяемая российской стороной информация о якобы контроле над Соледаром не соответствует действительности.

Оккупанты не захватили Соледар / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что несколько российских источников утверждали, что 10 января "вагнеровцы" продвинулись к западу от Соледара. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы группы "Вагнера" все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.

ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре "затемняется динамичным характером городских боев", и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, говорится в отчете.

Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян и их притязания, взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.

Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту, пишут аналитики.

Ситуация в Соледаре

Вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре. По ее словам, в рядах российских войск очень много потерь.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что врагу удалось продвинуться вперед и захватить часть Соледара. За город идут ожесточенные бои.

В британской разведке сообщали, что российские захватчики бросают много сил на захват Соледара. Этот населенный пункт нужен им для того, чтобы окружить Бахмут, который оккупантам не удается захватить уже на протяжении нескольких месяцев.

За прошедшие четыре дня российские военные и силы частной военной компании "Вагнера" провели тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города, говорилось в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Аналитики ISW считают, что "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию наемников как эффективной боевой силы.

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