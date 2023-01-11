glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Захват" Соледара и "окружение" Бахмута: в ISW опровергли заявления оккупантов

11 января 2023, 06:54
Распространяемая российской стороной информация о якобы контроле над Соледаром не соответствует действительности.
ВСУ, война, украинские военные
Оккупанты не захватили Соледар / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что несколько российских источников утверждали, что 10 января "вагнеровцы" продвинулись к западу от Соледара. Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг эти утверждения, отметив, что силы группы "Вагнера" все еще ведут борьбу с украинскими защитниками.

ISW только 10 января наблюдала визуальное подтверждение присутствия "вагнеровцев" в центре Соледара. Однако реальность поквартального контроля над местностью в Соледаре "затемняется динамичным характером городских боев", и российские войска в течение нескольких месяцев в значительной степени пытались добиться значительных тактических успехов в районе Соледара, говорится в отчете.

Аналитики добавили, что даже если принимать за чистую монету самые "громкие" заявления россиян и их притязания, взятие Соледара не предвещало бы немедленного окружения Бахмута.

Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над критически важными наземными коммуникациями ВСУ к Бахмуту, пишут аналитики.

Ситуация в Соледаре

Вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре. По ее словам, в рядах российских войск очень много потерь.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что врагу удалось продвинуться вперед и захватить часть Соледара. За город идут ожесточенные бои.

В британской разведке сообщали, что российские захватчики бросают много сил на захват Соледара. Этот населенный пункт нужен им для того, чтобы окружить Бахмут, который оккупантам не удается захватить уже на протяжении нескольких месяцев.

За прошедшие четыре дня российские военные и силы частной военной компании "Вагнера" провели тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города, говорилось в сообщении Министерства обороны Великобритании.

Аналитики ISW считают, что "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию наемников как эффективной боевой силы.

Другие новости:

война в Украине Бахмут Соледар новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:54

"Захват" Соледара и "окружение" Бахмута: в ISW опровергли заявления оккупантов

06:50

Гороскоп для Украины на 2023 год: когда закончится война, вернется Крым и что будет с курсом гривныВидео

06:48

Ситуация в Соледаре критическая: идут ожесточенные бои, позиции ежедневно переходят из рук в руки – CNNВидео

06:21

И тысячи обстрелянных наемников пойдут, куда их пошлет дающая бабло рукамнение

06:00

Гороскоп на сегодня 11 января 2023: Близнецам – успех, Водолеям – рухнувшие планы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:20

Самый полезный зимний салат: 2 супер вкусных рецептаВидео

05:00

Вторая жизнь старого смартфона: ТОП-10 фишек, как превратить его в самого крутого помощника

04:30

"Россияне хотят растянуть фронт, однако они кое-что упустили": эксперт указал на роковую ошибку РФВидео

03:20

Самый вкусный и очень нежный паштет: рецепт закуски, которую сметаю со стола за 2 минутыВидео

Реклама
03:05

Швеция передаст Украине новейшее оружие Archer: эксперт пояснил, в чем его исключительностьВидео

03:00

Если из Беларуси в январе по Украине полетят ракеты, значит будет вторжение с севера – аналитикВидео

02:20

Весна будет ранней: синоптик рассказал о погоде до конца зимыВидео

01:56

Звезда Великолепного века Мерьем Узерли широко развела ноги на камеру

01:33

Новое наступление на Украину: военный спрогнозировал, сколько времени нужно РФ для подготовки атаки

01:03

Проживут до 100 лет и не утратят аппетит к жизни: обладателей 4-х имен судьба наградила долголетиемВидео

00:51

Самый Страшный день года: приметы на 11 января и что нельзя делать, чтобы несчастье не привлечьВидео

10 января, вторник
23:50

Арестович предупредил о подготовке нового обстрела Украины и назвал срокиВидео

23:30

Что нужно делать, если дует из пластиковых окон: стопроцентный способ утепленияВидео

23:23

Оккупанты захватили часть Соледара, ВСУ не покидают город - АрестовичВидео

22:54

После скандального изгнания из Украине: в России взялись за ТимощукаВидео

Реклама
22:50

Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

22:37

Сладкая жизнь: как понять, что мед испортился и что делать со старым продуктом

22:36

Россияне в истерике: дочь убийцы Шойгу подловили на шоппинге в ДубаеВидео

22:21

Украина будет под защитой: Канада передаст ВСУ мощное ПВО NASAMSВидео

22:20

Юрий Антонов превратился в дряхлого старикаВидео

21:53

Мощный "хлопок" в Макеевке: в ликвидации оккупантов РФ может обвинить самих же погибших россиянВидео

21:48

Президент лишил гражданства Украины Медведчука, Козака, Деркача и КузьминаВидео

21:47

Матовый френч маникюр 2023: 5 вариантов самого модного нейл-арта на сегодняшний момент

21:36

"Очень плохой сценарий": Подоляк рассказал, чем опасно затягивание войны с РФВидео

21:22

Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дняВидео

21:22

В России борются за жизнь известного фигуристаВидео

21:02

Все усеяно телами оккупантов: прямо сейчас идет важный бой за Соледар - МалярВидео

20:34

"Украина лучше модернизирует советские танки Т-72": Медведев устроил истерику и пригрозил россиянамВидео

20:28

"Нужно приложить невероятные усилия": эксперт рассказал, будет ли захват Бахмута после СоледараВидео

20:21

"Жертв вывозили КамАЗами": оккупанты раскрыли безумные потери РФ в Макеевке - перехват ГУРВидео

20:19

Виталий Портников. Украина должна побеждать в 2023 годуВидеоблоги

19:57

Молчал очень долго: принц Гарри впервые назвал имя своего настоящего отцаВидео

19:53

"Знайти своїх" на 1+1: Осадчая рассказала про парня, которого оккупанты похитили на глазах невестыВидео

19:37

Будет много воздушных тревог и три горячих точки: эксперт объяснил, что произойдет на фронте в январеВидео

19:20

Пригожин попытается сам стать президентом Россиимнение

Реклама
19:16

В США анонсировали учения украинских защитников на ЗРК Patriot: когда они состоятсяВидео

18:50

Принц Гарри рассказал, будет ли присутствовать на коронации отца - короля Чарльза III

18:41

"Пакет малыша" в 2023 году: что в него входит, как получить помощь или компенсациюФотоВидео

18:30

Не стоит брать идеально круглые апельсины: как выбрать самые лучшие плоды и не купить "сухую кислятину"

18:23

"Город - символ мужества украинцев": глава немецкого МИД внезапно приехала в ХарьковВидео

18:23

Больше не "вне политики": "голубка мира" Регина Тодоренко порассуждала о патриотизмеВидео

18:15

"Позиция РФ становится все слабее": враг резко уменьшил артиллерийский огонь по Украине на 75% - CNNВидео

18:02

Грозит 8 лет в тюрьме: митрополита УПЦ будут судить за оправдание русской агрессииВидео

17:55

Начался сепсис и интоксикация: российский фигурист Костомаров оказался при смерти

17:49

Савик Шустер подколол Валерия Меладзе за трусость: "Не создает впечатления храброго человека"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять