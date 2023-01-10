Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера" – ISW

В "ЧВК Вагнера" утверждают, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара.

Евгений Пригожин / Фото: пресс-служба Пригожина в Telegram

"Повар Путина", основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию наемников как эффективной боевой силы. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

В "ЧВК Вагнера" утверждают, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара. Многие российские источники рассматривают эти "успехи" как признаки того, что наемники могут вскоре окружить Бахмут.

На кадрах боя, широко распространенном в социальных сетях 9 января, видно, как "вагнеровцы" ведут ожесточенный бой из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара, пишет ISW.

Пригожин подчеркнул 9 января, что "исключительно" подразделения "ЧВК Вагнера" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время наемники ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".

Ситуация в Соледаре

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главное внимание было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие.

"Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", - добавил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Россия бросает невероятное количество своих солдат на восточный участок фронта. По его словам, так оккупанты хотят оправдать мобилизацию, объявленную диктатором Владимиром Путиным в конце сентября 2022 года. Ермак добавил, что Соледар, Бахмут и Восток сейчас держатся.

Украинский военнослужащий с позывным "Борода" рассказал, что Соледар находится под полным огневым контролем бойцов 46-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, а противник в попытке атаковать позиции украинских защитников несет значительные потери.

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