"Вся земля под Соледаром в труппах оккупантов": Зеленский о бойне за Донбасс

Президент отметил, что благодаря стойкости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

Владимир Зеленский, ВСУ / 93 ОМБр Холодный Яр, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Как сообщил Зеленский, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие.

"Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что благодаря стойкости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

"Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизнь почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот такой вид и имеет безумие", - сказал Зеленский.

Бой за Соледар

9 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что россияне начали мощный штурм Соледара после того, как их попытка захватить город провалилась.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл стратегию россиян возле Бахмута и Соледара.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 7 января заявил, что Соледар находится под контролем Украины. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о тяжелых боях вокруг города.

Читайте также: