"Хотят забросать трупами": Ермак рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре и Бахмуте

Андрей Ермак отметил, что Соледар, Бахмут и Восток сейчас держатся, но бои идут тяжелые.

Андрей Ермак / Офис президента, Миобороны РФ соцсети

Россия бросает невероятное количество своих солдат на восточный участок фронта. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, так оккупанты хотят оправдать мобилизацию, объявленную диктатором Владимиром Путиным в конце сентября 2022 года.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram.

"Стратегия врага на востоке вполне понятна. Они пытаются забрасывать наши силы труппами ради призрачной цели одержать хоть какую-то победу, чтобы оправдать уже проведенную мобилизацию. Но у них не получается – подвиг наших воинов титанический", - написал Ермак в Telegram.

Ермак также отметил, что Соледар, Бахмут и Восток сейчас держатся.

"А тела русских зэков замерзают в полях", - отметил он.

Бои за Соледар и Бахмут

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 7 января заявил, что Соледар находится под контролем Украины. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о тяжелых боях вокруг города.

Российские пропагандисты заявляли о якобы взятии под контроль Соледара, однако в войсках Украины такую информацию опровергали.

Президент Владимир Зеленский 8 января сказал, что на Бахмутском и Соледарском направлении Донецкой области идут самые тяжелые бои. В районы приезжал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и наградил украинских военных. Приняты необходимые меры по укреплению обороны.

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