"Хотят забросать трупами": Ермак рассказал о тяжелой ситуации в Соледаре и Бахмуте

Россия бросает невероятное количество своих солдат на восточный участок фронта. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, так оккупанты хотят оправдать мобилизацию, объявленную диктатором Владимиром Путиным в конце сентября 2022 года.
Об этом Андрей Ермак написал в Telegram.
"Стратегия врага на востоке вполне понятна. Они пытаются забрасывать наши силы труппами ради призрачной цели одержать хоть какую-то победу, чтобы оправдать уже проведенную мобилизацию. Но у них не получается – подвиг наших воинов титанический", - написал Ермак в Telegram.
Ермак также отметил, что Соледар, Бахмут и Восток сейчас держатся.
"А тела русских зэков замерзают в полях", - отметил он.
Бои за Соледар и Бахмут
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 7 января заявил, что Соледар находится под контролем Украины. Украинские войска отражают атаки российских оккупантов.
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о тяжелых боях вокруг города.
Российские пропагандисты заявляли о якобы взятии под контроль Соледара, однако в войсках Украины такую информацию опровергали.
Президент Владимир Зеленский 8 января сказал, что на Бахмутском и Соледарском направлении Донецкой области идут самые тяжелые бои. В районы приезжал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и наградил украинских военных. Приняты необходимые меры по укреплению обороны.
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