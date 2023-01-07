"Идут кровопролитные бои": что известно о бойне за Соледар

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что вокруг города идут тяжелые бои.

ВСУ / 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинский город Соледар находится под контролем ВСУ, там происходят тяжелые бои.

Как сообщил в телемарафоне представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый, ВСУ отражают атаки оккупантов.

"Там происходят жесткие кровопролитные бои. Только с 00:00 уже было 76 обстрелов оккупанта в этом направлении. Но произошло 10 боестолкновений. Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести максимальный вред врагу в личном составе и технике. И делают все, чтобы выровнять тактическое положение и действовать согласно с тем, как требует оперативная обстановка. Детали будут, возможно, чуть позже...Соледар не находится под контролем РФ", - отметил Череватый.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что вокруг города идут тяжелые бои. Украинские силы принимают все меры, но прибегать к подробностям глава области не стал.

"Тяжелые бои идут. Командование принимает максимальные меры, чтобы восстановить те положения, по которым частично враг имел успех. Точно знаем, какие меры предпринимаются, какие силы и кто присоединяется к этому", - рассказал Кириленко в эфире телемарафона.

В свою очередь он выразил уверенность в успехах украинских защитников и призвал следить за сообщениями Генштаба.

Соледар "захвачен" - что заявили в РФ

Украинские военные опровергают заявления россиян, о якобы захвате Соледара.

Но отмечают, что ситуация тяжелая вокруг города, оккупанты имеют продвижения, но не такие, как говорит враг.

"Все хорошо. Работаем. О Бахмутском и Соледаре не все так как пишут. У оккупантов есть продвижение, но не настолько как у их пропагандистов. Там тяжелые бои сейчас", - пишет 46 отдельная десантно-штурмовая бригада.

При этом российские оккупанты сообщали о якобы "взятии под контроль части города" включая завод "Артемсоль". Пропагандисты утверждали, что в Соледар якобы зашли "вагнеровцы".

Также российские Telegram каналы со вчерашнего вечера сообщают, что подразделения РФ якобы "сумели продвинуться через центр города".

Ситуация в Бахмуте

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко рассказал, что российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.

3 января в британской разведке заявили, что новые успехи оккупантов РФ в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади.

Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

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