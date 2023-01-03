Провал наступления РФ под Бахмутом: оккупантам не светит победа - британская разведка

За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту Бахмута.

ВСУ отражают атаки РФ под Бахмутом / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Новые успехи оккупантов РФ в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади, рассказали в британской разведке.

Примерно в середине декабря российские военные и наемники из ЧВК Вагнера усилили частоту пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку, говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

"За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту этого сектора и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря... Наступательные операции РФ в этом районе сейчас осуществляются максимум на уровне взвода или отделения взвода. В ближайшие недели маловероятно, что Россия сможет достичь под Бахмутом значительного продвижения", — уточняют британские военные аналитики.

В британской разведке добавили, что российская и украинская сторона понесли в этих боях большие потери.

/ @DefenceHQ

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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