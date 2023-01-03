glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сотни погибших и тяжелораненых": офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях возле Бахмута

3 января 2023, 16:46
Офицер подчеркнул, что Силы обороны Украины, которые находятся на Бахмутском направлении, стойко держат определенные рубежи.
Российские военные, Бахмут
Офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях возле Бахмута / Минобороны РФ, ISW

Российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых. Об этом рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"День за днем ситуация на Бахмутском направлении не меняется, продолжаются тяжелые бои. Битва за Бахмут продолжается с середины лета, все это время враг пытается то ли окружить город, то ли взять его штурмом, но по факту успехов не имеет. Враг бросает сюда большие силы, наверное все боеспособное, что сейчас у него есть, что еще осталось", - отметил Ильенко в эфире "Эспрессо".

По его словам, Силы обороны Украины, которые находятся на Бахмутском направлении, стойко держат определенные рубежи.

"Город под украинским контролем. На окраинах и флангах частично продолжаются бои. Но речь и близко не идет об окружении, или захвате Бахмута врагом. Потери врага измеряются сотнями погибших и тяжелораненых за день, даже для России это слишком большие потери", - подчеркнул офицер.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 10 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. По его словам, Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. Из-за этого российские оккупанты не отступают из города.

Как отметил советник Офиса президента Алексей Арестович, армия Украины наносит серьезный ущерб войскам России под Бахмутом Донецкой области. Арестович утверждает, что с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованы заключенные.

Недавно в Минобороны Великобритании заявили, что новые успехи оккупантов в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади. Примерно в середине декабря российские военные и наемники из ЧВК Вагнера усилили количество пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Бахмут война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:46

"Сотни погибших и тяжелораненых": офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях возле Бахмута

16:42

Сугробы снега и мороз -16: синоптик рассказала, какие три области накроет сильнейший морозВидео

16:32

Россия провалила планы по "коридору" в Крым, ВСУ будут бить врага по всему фронту – ГУРВидео

16:30

Как стирать пуховик в стиральной машине: 5 главных правил, чтобы не угробить дорогую вам вещь

16:12

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:10

"Мы не простим": в РФ устроили дикий шабаш из-за ликвидированных оккупантов в МакеевкеВидео

16:01

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

15:56

Сара Фергюсон посвятила покойной королеве Елизавете II трогательное стихотворение

15:35

Угроза нового наступления РФ на Украину: в Минобороны рассказали, предупредят ли в случае атакиВидео

Реклама
15:23

В Токмаке взорвали базу оккупантов РФ вместе с десятками мобилизованныхВидео

15:15

На России просят лишить Меладзе всех званий за "Героям слава"

14:49

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: полезная хитрость, о которой вы точно не слыхали

14:44

Разведка узнала вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:37

В Украине вернули стабилизационные графики: как будут выключать светВидео

14:30

Такой продукт есть у каждого на кухне: как правильно хранить символ богатства в домеВидео

14:23

Войска РФ снова пойдут на Харьков и попытаются отрезать город от Киева – бригадный генерал ВСУ

14:17

Космос, прием: Валентина Терешкова назвала президента Зеленского "Антихристом" - Гордон не промолчал

13:58

Блокпост РФ превратился в руины: оккупанты показали результат удара по их позициям в ПескахВидео

13:27

Армия Украины контролирует огнем трассу Кременная-Сватово, на нее выходят ССО – ГайдайВидео

13:25

100 гривен за доллар: эксперт предупредил о "страшилке" катастрофической девальвацииВидео

Реклама
13:22

Врежет мороз и завалит снегом: синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Рождество

12:40

Война будет идти в течение 2023 года, для переговоров ВСУ должны разбить войска РФ – ВолкерВидео

12:39

Трупы оккупантов даже не собирают: на Запорожье ВСУ уничтожили базу и склад РФ - СМИВидео

12:32

Гороскоп Таро на январь для Овнов, Тельцов, Близнецов: что принесет первый месяц нового годаВидео

12:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

12:00

Самый тяжелый период позади, страшилки о 100 гривнах за доллар в 2023 году не оправдаются – Новак

11:57

Украинский удар по базе РФ в Макеевке является позором для Путина – NYTВидео

11:53

Старшая дочь Виктора Ющенко показала его единственного внука в день совершеннолетия парняВидео

11:49

Погода ударила по планам Путина: зима оказалась теплой, а газового кризиса не будет – BloombergВидео

11:35

В РФ подтвердили уничтожение сотен мобилизованных россиян на войне в УкраинеВидео

11:17

"Медицина бессильна": врачи рассказали о болезни ЛукашенкоВидео

10:57

Стопроцентный результат: ВСУ за двое суток сбили 84 дрона-камикадзе РФВидео

10:32

Бои за остров Великий Потемкинский: новые данные о продвижении ВСУ на ХерсонщинеВидео

09:59

Ехала с женихом за подарками: перед Новым годом в Хмельницком российская ракета убила 22-летнюю девушкуВидео

09:57

Провал наступления РФ под Бахмутом: оккупантам не светит победа - британская разведкаВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 3 января: Овнам – уборка, Львам – ответственность, Рыбам – активность

09:19

"500 линий обороны ВСУ": повар Путина несет ахинею, оправдывая провалы РФ в БахмутеВидео

09:03

В Кремле готовят расправу над Суровикиным из-за "бавовны" в Макеевке - СМИ

09:00

Колядки на Рождество 2023 – лучшие колядки и щедривки, тексты

08:56

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФВидео

Реклама
08:37

"HIMARS прилетел": ВСУ уничтожили базу спецназа ГРУ на ХерсонщинеВидео

08:30

Как реанимировать старое сало: хитрый способ – и получится нежнейшее объедениеВидео

08:23

"Взять Украину измором": Жданов раскрыл тактику россиян на войне в 2023 году

08:00

Выиграть войну, но проиграть мир: какие катаклизмы ждут Украину в 2023 годумнение

07:56

"Ракета летит": россиян ночью напугала мощная "бавовна" после атаки беспилотниковВидео

07:30

Ракетный удар по Дружковке: оккупанты разрушили ледовую арену, есть раненыеВидео

07:16

Пьяная бойня в Мариуполе: буряты и русские устроили кровавые разборкиВидео

07:10

Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде перед употреблением

06:49

Удар HIMARS по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина - ISWВидео

06:05

Симоньян теперь "живет на иголках": а что случилось?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять