"Сотни погибших и тяжелораненых": офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях возле Бахмута

Офицер подчеркнул, что Силы обороны Украины, которые находятся на Бахмутском направлении, стойко держат определенные рубежи.

Офицер ВСУ рассказал об ожесточенных боях возле Бахмута / Минобороны РФ, ISW

Российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых. Об этом рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"День за днем ситуация на Бахмутском направлении не меняется, продолжаются тяжелые бои. Битва за Бахмут продолжается с середины лета, все это время враг пытается то ли окружить город, то ли взять его штурмом, но по факту успехов не имеет. Враг бросает сюда большие силы, наверное все боеспособное, что сейчас у него есть, что еще осталось", - отметил Ильенко в эфире "Эспрессо".

По его словам, Силы обороны Украины, которые находятся на Бахмутском направлении, стойко держат определенные рубежи.

"Город под украинским контролем. На окраинах и флангах частично продолжаются бои. Но речь и близко не идет об окружении, или захвате Бахмута врагом. Потери врага измеряются сотнями погибших и тяжелораненых за день, даже для России это слишком большие потери", - подчеркнул офицер.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 10 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. По его словам, Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. Из-за этого российские оккупанты не отступают из города.

Как отметил советник Офиса президента Алексей Арестович, армия Украины наносит серьезный ущерб войскам России под Бахмутом Донецкой области. Арестович утверждает, что с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованы заключенные.

Недавно в Минобороны Великобритании заявили, что новые успехи оккупантов в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади. Примерно в середине декабря российские военные и наемники из ЧВК Вагнера усилили количество пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку.

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