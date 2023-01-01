glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Конвейер смерти": оккупанты под Бахмутом хотят оперативной паузы - Череватый

1 января 2023, 18:14
Российское командование не позволит оккупантам "передохнуть" в оперативной паузе.
'Конвейер смерти': оккупанты под Бахмутом хотят оперативной паузы - Череватый
Оккупанты под Бахмутом хотят паузы / Коллаж фото соцсети, Минобороны РФ

Российские оккупанты хотят оперативной паузы на Донбассе на Бахмутском направлении. Вражеские солдаты постоянно штурмуют позиции ВСУ, но у них ничего не получается. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

Он убежден, что российское командование не позволит оккупантам "передохнуть".

"Они, возможно, и нуждаются в оперативной паузе, скажем, руководители среднего звена это понимают. Но учитывая решение военно-политического руководства, политтехнологи Путина уже много лет поддерживают этот миф, что Путин никогда не отступает. Следовательно, они заложники этого и вынуждены продолжать этот конвейер смерти", - сказал Череватый.

Несмотря на то, что у оккупантов уже нет сил РФ еще имеет ресурсы для поддержки активных боев вблизи Бахмута. На передовую отправляют заключенных, вагнеровцев и мобилизованных.

Ситуация в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 31 декабря заявил, что Бахмут в Донецкой области как город больше не существует, определенные районы восстановлению не подлежат.

При этом в боях под Бахмутом российские оккупанты несут огромные потери. В некоторых подразделениях РФ этот показатель доходит до 40% личного состава.

28 декабря аналитики ISW писали, что нынешнее состояние российского войска под Бахмутом напоминает то, в котором была армия РФ под Херсоном в августе. Российские силы очень истощены и приближаются к кульминации.

Другие новости:

война в Украине Бахмут вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:52

Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

18:14

"Конвейер смерти": оккупанты под Бахмутом хотят оперативной паузы - ЧереватыйВидео

18:07

Протесты в России и поддержка войны против Украины: Буданов дал оценку ситуацииВидео

17:36

"С ледяной тревогой ждали": Симоньян призналась, что боялась удара ВСУ на Новый год

17:29

Россия в 2023 году подведет войска к границам и будет пытаться захватить Донецкую область – ГУРВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:28

Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси – ТукаВидео

16:58

Украину накроет похолодание с осадками: синоптик указала датуВидео

16:57

ВСУ выйдут на границы 1991 года лишь через 2-3 года - ТукаВидео

16:48

У России осталось ракет еще на 2 массированных удара – ГУРВидео

Реклама
16:39

Путин может получить иммунитет от судебного преследования после войны в Украине - британский юрист

16:34

"Я встретила человека, которого я очень люблю": Могилевская откровенно рассказала о новом романеВидео

15:56

Залужный готовит "котел": Пионтковский рассказал детали крупного контрнаступления ВСУВидео

15:40

Екатерина Бужинская показала редкое фото15-летней дочери в окружении двойняшек

15:24

"Хватит на 2-3 мощных удара": в ГУР рассказали, сколько у России еще есть крылатых ракет

15:21

"Пока готовят ракеты, ударят дронами": украинцев предупредили о коварном плане россиянВидео

14:26

"Патовая ситуация, которая может длиться годами": эксперт дал прогноз развития войны на 2023-йВидео

14:21

13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ, второй раз – в реанимации больницы ХерсонаФотоВидео

14:17

"Уважения не было": Иво Бобул высказался про выступления Софии Ротару в РФ после 2014 годаВидео

13:48

Оккупанты обстреляли больницу и дома в Херсоне: есть погибшие, двое детей раненыФотоВидео

13:31

ПВО в обмен на голосование Украины в ООН: СМИ выяснили детали переговоров Зеленского и Нетаньяху

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 2 января: судьба приготовила счастье для каждого знака зодиакаВидео

12:57

"Победим украинцев, НАТО и весь мир": Пригожин размечтался об успехе РФ в войне и сказал "условие"Видео

12:27

"Едва успевали перезаряжать NASAMS": в Воздушных силах рассказали об уникальном опыте ПВО 1 января

12:02

В Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена во время атаки РФФотоВидео

11:57

Санкции вгрызлись в пропагандистские ягодицы Ларисы Долиной - певица жалуется на проблемы

11:32

Смена тактики и переброска войск к границам: в ГУР спрогнозировали, чего ждать от РФ в 2023 году

11:18

Войне придет конец в случае устранения Путина, его преемник выведет войска из Украины – политтехнологВидео

11:09

Позорище белобрысое: запроданка Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь хитом Софии РотаруВидео

11:08

Почему 2 января нельзя нарушать всего один запрет: приметы, которые могут спугнуть все счастьеВидео

10:56

"Путин не понимает, что украинцы сделаны из железа": посол США уверена в победе Украины в 2023 году

10:38

Грозит ли Украине тотальный блэкаут: в "Укрэнерго" объяснили ситуацию

10:33

Как правильно замачивать одежду перед стиркой: правила, которые должна знать каждая хозяйка

10:28

Макрон пообещал поддерживать Украину до победы

10:10

Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

10:00

У окупантов не хватает боеприпасов, они не смогут поддерживать высокий темп операций в Бахмуте – ISW

09:44

РФ атаковала Украину в новогоднюю ночь: ПВО сбило 45 "шахедов", есть "прилеты"Видео

09:40

"Кровопролитный год": астролог назвала три горящих месяца для Украины и предупредила о потрясенияхВидео

08:15

Когда ж ты напьешься, упырь кровожадныймнение

08:13

Год Кролика 2023 принесет огромную прибыль: 5 вещей, которые нужно сделать всем 1 январяВидео

06:02

Миф о бункерном деде и дебильном "туземном" вождемнение

Реклама
04:04

"Киркорова не хватает": Волочкова с подругой стали посмешищемВидео

03:30

Игристый фейерверк новогоднего карнавала: сколько хранится открытое шампанскоеВидео

02:50

Запад боится распада РФ, а потому сдерживает победное шествие украинской армии - ТукаВидео

31 декабря, суббота
23:54

Россия встречает Новый год под мощную "бавовну": взрывы прогремели во многих городахВидео

23:40

"Диктатор демонстрирует величие": политолог назвал истинную цель ракетных ударов ПутинаВидео

23:10

Как подобрать оттенок волос под цвет глаз: хитрости стилистов, которые сделают образ незабываемым

22:40

"2023 станет годом победы над врагом": Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

22:08

Ким предупредил о возможном ударе РФ под бой курантов

21:20

"Лишь усиливают решительность": в США резко отреагировали на ракетный террор россиян

20:43

Почему колбаски называют охотничьими, а колбасу - докторской

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять