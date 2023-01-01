'Конвейер смерти': оккупанты под Бахмутом хотят оперативной паузы - Череватый

Российское командование не позволит оккупантам "передохнуть" в оперативной паузе.

Оккупанты под Бахмутом хотят паузы / Коллаж фото соцсети, Минобороны РФ

Российские оккупанты хотят оперативной паузы на Донбассе на Бахмутском направлении. Вражеские солдаты постоянно штурмуют позиции ВСУ, но у них ничего не получается. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

Он убежден, что российское командование не позволит оккупантам "передохнуть".

"Они, возможно, и нуждаются в оперативной паузе, скажем, руководители среднего звена это понимают. Но учитывая решение военно-политического руководства, политтехнологи Путина уже много лет поддерживают этот миф, что Путин никогда не отступает. Следовательно, они заложники этого и вынуждены продолжать этот конвейер смерти", - сказал Череватый.

Несмотря на то, что у оккупантов уже нет сил РФ еще имеет ресурсы для поддержки активных боев вблизи Бахмута. На передовую отправляют заключенных, вагнеровцев и мобилизованных.

Ситуация в Бахмуте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 31 декабря заявил, что Бахмут в Донецкой области как город больше не существует, определенные районы восстановлению не подлежат.

При этом в боях под Бахмутом российские оккупанты несут огромные потери. В некоторых подразделениях РФ этот показатель доходит до 40% личного состава.

28 декабря аналитики ISW писали, что нынешнее состояние российского войска под Бахмутом напоминает то, в котором была армия РФ под Херсоном в августе. Российские силы очень истощены и приближаются к кульминации.

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